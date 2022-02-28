【生態保育】鄉郊保育資助計劃第5輪批出3個項目　包括大埔沙羅洞、沙頭角谷埔及西貢塔門

▲ （經濟日報資料圖片）

鄉郊保育資助計劃秘書處今日（28日）表示，資助計劃在最新一輪申請共批出3個項目，涉及總金額約1600萬元。連同首4輪申請批出的項目，資助計劃至今共批出30個項目，涉及總金額約1億5600萬元。



秘書處指，資助計劃支援本地非牟利機構與村民互動協作，推展多元和創新的保育及復育項目，資助範圍涵蓋自然環境／生態環境、非評級歷史建築、文化和歷史資產等不同層面的保育工作。資助計劃的所有申請均由鄉郊保育諮詢委員會詳細審視及考慮，委員會由環境局局長擔任主席。



最新一輪3個項目獲批

大埔沙羅洞

沙頭角谷埔

西貢塔門

項目主題包括持續提升沙羅洞濕地的自然保育及生態價值，改善沙羅洞的生態環境；研究復修谷埔村校附屬建築作將來社區用途，並以園林及生態友善的設施優化及改善周邊環境；以及探討保存塔門歷史遺產和生態價值，宣傳保育信息和可持續鄉郊發展。

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責任編輯：余思嵐