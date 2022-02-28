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【酒店優惠】KKday酒店淨房獨家優惠　每晚$409再送各式現金劵

休閒消費 11:50 2022/02/28

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熱門 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

東南樓藝術酒店是位於旺角的精品酒店，每晚只需$648連加一兼送$50禮券。（相片來源：KKday）

不論需要避疫自我隔離或是工作用途，租住酒店房間也是不錯的選擇。KKday最新推出多間酒店淨房獨家優惠，當中包括尖沙咀凱悅酒店、都會海逸酒店、The Mira、Hotel 1936及香港紫亭等，價錢最平由每晚$409起，再送各式現金劵高達$100。

最抵是位於銅鑼灣的香港紫亭，每晚2人入住單房公寓一晚連GODIVA $50現金禮券，只需$409起。另亦有不同價錢的套票，包The Coffee Academics $45 禮券、Mrs Fields Cookies $50禮券及鴻福堂$50禮券。

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名牌集團都有優惠，如尖沙咀凱悅酒店入住豪華客房，每晚由$822至$921已連加一，亦送GODIVA $50 現金禮券兩張，優惠約為35折。座擁無敵海景的北角維港凱悅尚萃酒店，價錢則由$676至$763，亦送GODIVA禮券兩張。

另外還有多間酒店選擇，使用大新銀行信用卡、八達通及Alipay付款，更可享有額外折扣優惠。優惠日期由即日起至3月31日，詳情可於官方網站瀏覽及預訂。

記者：張頌婷

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