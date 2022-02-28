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【疫苗接種】荃灣體育館周五起增設兒童疫苗接種中心　明早9時起可預約

社會 11:47 2022/02/28

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荃灣體育館周五起增設兒童疫苗接種中心。（資料圖片）

政府由本周五（4日）起於荃灣體育館增設兒童社區疫苗接種中心，特別為5至11歲兒童提供復必泰疫苗接種服務。網上預約服務由明日（3月1日）上午9時開始。
 
荃灣體育館兒童社區疫苗接種中心位於荃灣永順街53號荃灣體育館二樓多用途主場館，而上址地下的荃灣體育館社區疫苗接種中心則會繼續為12歲或以上人士接種復必泰疫苗。
 
另外，位於香港兒童醫院和圓洲角體育館的兒童社區疫苗接種中心亦會由3月7日起延長服務時間，星期一至日均由上午8時至下午8時開放。
 
公務員事務局局長聶德權說，港府正傾全力加快兒童接種新冠疫苗的速度。當荃灣兒童社區疫苗接種中心啓用後，專為兒童接種復必泰疫苗的接種中心將增至4個；另正籌備增設專為兒童、青少年和長者接種科興疫苗的社區疫苗接種中心。
 
發言人提醒，接種疫苗人士須帶同身分證明文件正本接種疫苗。若兒童身分證明文件中沒有任何照片（例如出生證明書），接種疫苗時須出示帶有學生照片的學校證明文件（例如學校手冊）。
 
由於兒童接種復必泰疫苗需要特別的疫苗稀釋程序，5至11歲兒童必須在4個兒童社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗，並由家長／監護人親自陪同前往接種疫苗。他們必須在接種疫苗當日攜同已簽妥的以下版本的家長同意書
 
另外，12至17歲的青少年請預約到16間提供復必泰疫苗的社區疫苗接種中心。他們則須使用以下版本的家長同意書，並於接種疫苗當日攜同已簽妥的家長同意書。

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責任編輯：郭詩詩

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