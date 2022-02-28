【聲夢JUNIOR】一文盡睇8大受關注參賽者　炎明熹讚Vici姚焯菲看好Aster

無綫音樂競技真人騷《聲夢JUNIOR》於昨晚（２月27日）首播，從800多名參賽者挑選完28名入圍者進行第一階段集訓後，即馬上精選18名精英、並根據各人所長分成Vocal Group、Dance Group及Band Group進行改造及特訓。

一眾聲夢師兄師姐包括炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）、張馳豪（Aska）等亦有親臨「特訓營」為師弟妹打氣，各人更各有心水。

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Gigi與Chantel便分別對Aster及Vici表示欣賞，Gigi讚Vici:「你（唱歌）嘅起伏做得好好，真假嘅轉換都好好。」Chantel 則讚Aster耀眼:「我覺得Aster一行入嚟嗰下已經超級Eye-Catching。」

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舞林高手＋唱將選手

除了Aster及Vici事前跑出，Charlotte、Jasmine、Haily、Nicole、Isabel、Caitlin、Breman及Luffy亦值得關注。

被星級舞蹈顧問Sunny Wong大讚有個人魅力的Charlotte，4歲已跟隨導師到韓國參加跳舞比賽；Jasmine亦同樣有大型舞台演出經驗，兩年前有份演出林子祥紅館演唱會的她，年紀少少毫不怯場，與Aster及Charlotte絕對是三大「舞」林高手。

Caitlin則為唱得代表，３、４歲已開始學唱歌的她，特訓期間多次獲得讚賞，師兄Aska曾點名讚她「音色好好，好識運氣」; 搞笑的是昨晚節目開播後，有網民指Caitlin樣貌酷似同樣為唱得之人的杜麗莎。

而被網民稱「反差萌」代表的Isabel，被Supper Moment大讚「對音樂熱愛很純粹，多於著重表現自己」。

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兩大顏值擔當

Haily及Nicole則是「顏值」代表，被網友指貌似糖妹的Haily，不但樣子甜美，且甚有文青Feel，擅長彈古箏兼畫國畫。

至於手長腳長兼樣子標緻的Nicole，是應屆入圍港姐張嘉倩妹妹，更曾在國際性模特兒比賽中奪冠，Nicole更與姐姐有同樣目標：「我十年之後都想參加香港小姐！」

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男子組騷本錢

累積了九年打鼓經驗的Breman，在導師Supper Moment面前表演時信心十足、有姿勢兼有實際，令Supper Moment 忍不住拍爛手掌，其中阿達更讚嘆謂：「一嚟已經印象深刻，佢再示範打鼓，當下覺得佢唔簡單。」

另一位是今次年紀最少的參賽者Luffy ，彈得一手好結他，原來跳舞亦有板有眼，連Break Dance也難不到他，難怪阿雞對他讚不絕口：「佢真係好努力」。

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大熱Aster成測試三甲

正式進行分組特訓前，18 位入圍者雖先通過第一關「盲聽」測試，各人按製作組要求獻唱不屬於自己年代的歌曲，並需面對五名「盲聽監考官」黃翊、關心妍、胡鴻鈞、吳若希及糖妹的點評及評分。

節目所見，５位「監考官」聽得相當認真，其中關心妍、吳若希 及糖妹更齊齊被聲音仍十分稚氣的Luffy逗得開心大笑。最終大熱門Aster成功殺入盲聽測試三甲，另外兩位三甲得主則為Charlotte及Isabel。

網民反應兩極

在節目播出後，TVB於官方Facebook專頁上載18位晉級學員自我介紹片段，網民留言道：「18位唱得唔錯，好多跳舞、樂器都好掂！唱歌方面，暫時覺得女仔唱得好過男仔！」、「好多小朋友從細到大都參加各種各樣比賽，有挑戰性又學到嘢！」、「咁細個係咪應該好好讀書先呢」、「成班細路仔扮大人、聲都未變、不倫不類！」、「完全唔掂！搵班咁細個嘅比賽、究竟target 乜嘢觀眾? 」。