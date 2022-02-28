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【提早暑假】全港學校不遲於3月17日開始放「暑假」　本學年最後上課日為8月12日

社會 13:55 2022/02/28

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全港學校不遲於3月17日開始放「暑假」。

本港疫情嚴峻，全港中小學及幼稚園破天荒提早於3至4月放「暑假」，或騰出400多間校舍進行全民檢測。教育局今日（28日）將宣布，全港學校提早可於3月7日放假直至復活節假期完結，一直上課至8月12日，學校須在不遲於3月17日開始放特別假期。

局長楊潤雄表示，當局將3至4月的上課日將調動至7至8月，考慮到學校須彈性進行安排，學校可於不遲於3月17日可開始放特別假期，可以適當調整最後上課日，最早可定於8月2日，最遲為8月12日。下學年開學日期則定於9月1日。

至於幼稚園新學年可能早於9月1日開始，楊潤雄說，幼稚園本學年最後上課日可定於新學年開始前兩星期，幼稚園及小學有望最早於復活假期後復課，中學則會在中學文憑試核心科考試後復課。

特別假期之間，學校維持在假期的運作，楊潤雄指，學校亦盡量減少人流。

另外，楊潤雄指，中學文憑試(DSE)將會壓縮至3周完成，楊潤雄說，最遲4月初會確定開考日期，當局亦會向中學文憑試考生派發快速檢測包，詳情即看：【下一頁】

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記者：黃悅晴

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