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【第五波疫情】社署津助機構興趣班導師第五期資助明起可申請　提供一次過1萬補助金

社會 12:12 2022/02/28

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（經濟日報資料圖片）

http://bit.ly/3LmilTU社會福利署今日（28日）表示，「社會福利署津助機構興趣班導師補助金計劃」（第五期）由明日開始接受申請，至5月31日截止，提供一次過10,000元的補助金。

署方指，旨在為在2022年第二季受聘／曾協議受聘於社署津助機構營辦的津助福利服務單位，為服務使用者提供有關藝術、舞蹈、手工、體育等方面訓練，卻因服務持續暫停導致收入受損的每名合資格興趣班導師，向他們提供支援及紓緩疫情為他們帶來的影響。
　　 
署方稱，已領取第四期補助金的合資格興趣班導師如因服務持續暫停導致收入再度受損，可以透過填寫簡單的申請表格，直接向社署申請第五期補助金。仍未遞交第四期補助金計劃申請（3月31日截止）的合資格興趣班導師，如符合第五期補助金計劃的申請資格，可按申請程序，經由相關的津助福利服務單位核實資格並向社署一併遞交兩期補助金的申請。
　　 
申請人不可同時申請第六輪「防疫抗疫基金」下由教育局向學校學習／興趣活動班導師提供的紓困資助、由康樂及文化事務署向註冊體育教練提供的補助金，或臨時失業支援。

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：余思嵐

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