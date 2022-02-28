【假貨疑雲】路邊聚眾被質疑分銷山寨檢測包　網民估計為政府外判工派物資包

▲ 有人群疑在路邊即場整理快速測試劑包裝，引起網民熱烈議論。

政府承認快速抗原檢測陽性結果為確診個案後，市民紛紛從不同途徑購入快速抗原測試劑，但也有人對部分測試劑的質素成疑。香港大學化學系博士鄺士山（K Kwong）最近就在Facebook上載數張圖照片，可見有人群在馬路邊聚集，即場整理疑似是快速測試劑的包裝，引起網民熱烈議論，憂慮測試劑質素。

K Kwong周六（26日）在Facebook上載了數張照片，相中可見有十數人在馬路邊聚集，即場整理紙皮箱、紅白藍膠袋內的一些包裝物品，而這些包裝物品疑似是快速測試劑。帖文並寫上：「各區小販都有貨，包裝盒要自己入，唔知用嚟撩鼻安唔安全。」

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不少網民留言表示憂慮，擔心是來歷不明的冒牌快速測試劑，又奉勸其他人切勿貪便宜而買入假貨：

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不過有網民就指出，相關人士看似是政府或衛生署外判人員，負責分發防疫物資：「政府檢測包來架wor，fact check下先post會唔會好d」、「應該係外判出嚟比人派，我收到嘅包裝同佢相入面嘅係一樣膠袋」、「好似攬哂證架喎，fact check咗未架」。又有網民表示：「睇落似政府派果啲防疫包！」該名網民指，昨天見到一群人從旅遊巴下車，手持名單詢問他地址，認為對方可能是替政府派防疫包的旅遊業從業員。

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有網民指稱自己的朋友從事相關工作，認為相中人應是衛生署外判人員：「如果我冇理解錯，圖中係衛生署外判派檢測包既人，因為新一批檢測包係冇隔離手帶，佢地只可以自行打開包裝入手帶，見到佢地有d人都有員工證掛頸。就地放低整又真係爭唔落，衛生情況唔係咁好囉」但也有人表示：「我有朋友幫手包裝。他們是在室內進行包裝，不會在街上做。而且他們包裝時會有instructions 及穿着防護衣物及頭罩。」

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責任編輯：羅嘉欣