【確診飲食】確診後發燒喉痛抗疫餐單　營養學家教4招增免疫力加快康復

▲ 確診後出現發燒、喉嚨痛等病徵，營養學家教4招增強免疫力，加快康復。

第五波疫情持續，連日來本港確診數字急增，萬一染疫不適，出現發燒、喉嚨痛等病徵，吃甚麼才好？營養學家王敏寧（Mandy Wong）在其facebook專頁發文指出，確診後飲食有4方面要留意，以助消化及補充所需的營養素，增強免疫力，加快康復進度。

Mandy表示，由於各人身體情況不同，受感染狀況也不同，故她只會因應病徵提供飲食建議，讓大家參考。至於病情較嚴重者，則宜求診。她引述衛生署衛生防護中心的資料指，新冠肺炎最常見病徵包括發燒、乾咳及感到疲乏。其他病徵則包括：喪失味覺或嗅覺、鼻塞、結膜炎、喉嚨痛、頭痛、肌肉或關節疼痛、皮疹、噁心或嘔吐、腹瀉、發冷或暈眩。

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若感覺病徵較輕微者，則可循以下4方面的建議飲食，以助身體復原：

1. 時刻補充水分（尤其發燒期間）

Mandy表示，發燒時體溫會升高，代謝也會隨之加速，令身體流失大量水分，故多喝水可以防止脫水，同時亦有助身體隨尿液排走體內廢物、藥物，減少退燒藥對肝腎的損害。補充水分方面，她有以下建議：

飲用溫水

多飲椰子水，補充電解質

若同時有乾咳或喉嚨痛嘅情況，可飲用檸檬蜜糖水作舒緩。

飲用簡單的滾湯，例如：肉片節瓜湯、番茄蛋花豆腐湯等，可增加水分及其他營養素的攝取量。

2. 注意熱量、蛋白質的攝取

Mandy稱，身體不適時常會感到疲累，影響食慾。但當身體處於「戰鬥」狀態，即使不餓也要進食，以維持身體所需的熱量及營養素。蛋白質是生成免疫細胞的原料，若蛋白質攝取不足，會影響免疫力。攝取蛋白質方面，建議如下：

若體力不足，宜減少咀嚼，可多選蒸水蛋、豆腐、瘦肉碎、蒸魚、南瓜肉碎粥等菜式。

可在膳食中加入牛奶、高鈣豆漿等飲品，增加水分及蛋白質的攝取量。

她受訪表示，南瓜含β-胡蘿蔔素，可在體內轉化為維他命A，屬於可增強免疫力的維他命。

3. 選擇容易消化的食物

Mandy提醒，若身體不適時，為免腸胃道不適，宜盡量減少高纖維食物，建議如下：

白飯會比糙米飯好，白麵條會比全麥意粉好。

可暫時避免進食全穀物、豆類、十字花蔬菜等食物。

可改為多吃瓜果類，例如：冬瓜、青瓜、勝瓜、番茄。

4. 補充維生命A、C、D及E

Mandy表示，這4種維他命均與免疫力有關，可於膳食中多加入含這些維他命的食物，例子如下：

維他命A：甘筍、南瓜、番薯、菠菜等。

維他命C：三色椒、西蘭花、柑橘類生果等。

維他命D：三文魚、沙甸魚、蛋黃、磨菇（經過日照或照燈）等。

維他命E：杏仁、杏仁奶、榛子、葵瓜子、花生醬、牛油果、米糠油等。

內容獲「營養學家 Mandy Wong」授權轉載

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責任編輯：黃泳欣