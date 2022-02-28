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【快速測試】實惠12點開放預購快速檢測 12萬人排隊搶購須輪候1個多小時

親子 12:15 2022/02/28

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熱門 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

12萬人排隊輪候購買快速檢測。

疫情進入非常時期，快速測試劑成為香港人現時的必需品，實惠與本地科創公司Savewo救世攜手抗疫，推出COVID-19新型冠狀病毒快速抗原測試劑，售價為18元1盒，2月28日開放登記預售，每人限購1套20盒共360元，最快3月1日到門市取貨。

TOPick準時在12點登入預售系統，系統已經顯示前面有超過12萬人，輪候時間須超過1個多小時，由於每人限購20盒，未知何時會預購完畢。

最新影片推介：

Savewo救世COVID-19新型冠狀病毒快速抗原測試劑，特別對無症狀感染同早期感染檢測擁有高敏準確，有效檢測新冠病毒毒株，包括Omicron同Delta變種病毒，15分鐘即知結果，準確度達99.03%，獲歐盟CE1434認證、英國、德國、法國、意大利及瑞士採用。​​

登記購買詳情

登記日期: 2022年2月28日 (星期一) 中午12:00 - 售完即止

取貨日期：成功預購人士最快於2022年3月1日開始收到手機短訊確認

取貨方式：自訂門市，並根據手機短訊內指定日期到門市付款及取貨

付款方式：只收取八達通或現金

網上登記網址：https://bit.ly/3hl2Y08

責任編輯：鄺嫻

冠狀病毒 新冠肺炎疫情 新冠肺炎 八達通

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