【SIM實名制】電話SIM卡明起實名登記　明年2月23日或以前須完成登記

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政府今日（28日）表示，電話智能卡用戶須於明日起按須按《電訊（登記用戶識別卡）規例》實名登記，明年2月23日或以前須完成登記。



當局指，實名登記制適用於所有由香港電訊商發出，於本地用於人與人溝通之用的電話智能卡（包括語音、數據及／或短訊服務的電話智能卡）。明日起新發售的電話智能卡，包括上台月費服務及電話儲值卡，須在啓動服務前完成實名登記。

現行的電話儲值卡用戶則須於2023年2月23日或之前向所屬電訊商完成實名登記，否則會在上述時限後不能繼續使用。至於正使用上台月費服務的用戶，除非「轉台」或開立新的電話號碼，否則無須再作登記。



實名登記過程

用戶可根據所屬電訊商以短訊或其他方式發出的實名登記提示，透過不同途徑包括所屬電訊商門市、流動應用程式或網頁進行實名登記

個人用戶須登記其姓名、出生日期、香港身份證號碼及提供香港身份證副本

16歲以下人士登記時須得到一位年滿18歲成年人的確認，並同時登記該名成年人的資料

企業用戶須提供其商業登記資料及指定某人士作為負責人，並提供該名人士的個人資料

在實名登記制下，個人用戶及企業用戶可向每間電訊商分別登記不多於10張及25張電話儲值卡。上台月費服務則沒有登記數量限制

局方又稱，正積極探討與各部門、社福機構和電訊商攜手協作，循不同途徑幫助有需要的人士在限期內完成實名登記。



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責任編輯：余思嵐