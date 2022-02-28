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【食品供應】荃灣屠房已重開提供有限度屠宰服務　上水屠房繼續關閉

社會 12:24 2022/02/28

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荃灣屠房已重開並提供有限度屠宰服務。（資料圖片）

政府發言人今日（28日）表示，昨日（27日）由內地進口本港的鮮活食品供應大致回復平日水平；而荃灣屠房在進行徹底清潔消毒後已重開，並提供有限度屠宰服務。

根據最新資料，昨日（截至午夜）內地經陸路和水路抵港的蔬菜供應量約為2,200公噸，為去年平均每日內地蔬菜供應量近9成。其中經由漁護署及蔬菜統營處各批發市場推出的內地供港蔬菜約為505公噸，整體蔬菜批發價維持穩定。預計當蔬菜供應持續穩定，蔬菜價格會進一步回落。

昨日內地進口本港的冰鮮豬肉貨量大幅上升，約為平日內地供應量的1.7倍，而冰鮮家禽貨量維持在平日供應量九成左右。

活豬方面，受疫情影響，上水屠房今日會繼續關閉，荃灣屠房在進行徹底清潔消毒後已重開並提供有限度屠宰服務。

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責任編輯：郭詩詩

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