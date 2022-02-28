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【快速測試】核酸檢測呈陽性網上登記教學　5分鐘極速完成申報表格

健康 13:12 2022/02/28

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熱門 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

適如於自行快速測試呈陽性人士登記的網上申報表格將於本週設立，以下教學只適用於經政府檢測中心「新冠病毒核酸測試」初陽結果患者登記。

第五波疫情爆發，確診人數幾何式上升。政府表示為免資源重疊及耽誤時間，加快支援陽性個案人士，計劃容許快速測試呈陽性人士透過填寫網上申報表格，直接登記陽性結果，該網站將於本週設立，而無須經過核酸檢測確認便可被直接視為陽性個案作後續跟進。TOPick為現大家簡介經政府檢測中心初陽結果的患者網上登記教學，全程只需5分鐘。

最新影片推介:

疫情至今未有緩和跡象，衛生署於2月23日起正式推出「衞生防護中心2019冠狀病毒病病人網上申報表格」，讓得知自己「初步陽性」或「陽性」人士自行登記個人及同住家人資料，以便當局追蹤及安排入住隔離設施。

專為自行做快速測試呈陽性人士登記的網上申報表格將於本週設立，以下教學只適用於經政府檢測中心「新冠病毒核酸測試」初陽結果患者登記。

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填妥表格方法:

1)瀏覽網上申報表格連結

2)輸入個人資料，如:聯絡方法、病徵、化驗所 / 樣本號碼等，以及輸入有可能有密切接觸人士的資料即可遞交。

3) 遞交後，頁面將顯示已紀錄的資料。

注意:

1)提供給快速測試呈陽性人士登記相關安排及系統正在準備階段，詳情容後公布。

2)即使檢測結果呈陽性反應，建議狀況輕微患者，在遞交表格後自行在家中進行隔離，直至衛生署當局派員作進一步的隔離安排。如非必要請勿胡亂傳喚救護車，以減輕醫療、救護車服務負荷，延誤有需要人士急救治療。

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責任編緝：羅嘉欣

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