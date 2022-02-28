【消費優惠】新地3大商場3月推全方位購物優惠　送逾200萬衣食住行消費贈券

▲ 新鴻基地產旗下MOKO新世紀廣場將於3月齊推連串優惠。（商戶提供）

為答謝一眾醫護人員的付出，並向他們打氣，新鴻基地產旗下旺角MOKO新世紀廣場、葵芳新都會廣場以及元朗YOHO MALL形點，由即日起送上一田禮券。3大商場更將於3月齊推連串優惠，合共送出總值超過200萬元的消費贈券，連同現有憑電子貨幣購物或外賣專享四重賞，致力為市民及商戶打氣。

為免現場排隊聚集，顧客即日起可於The Point手機App預約，並在指定日期到場內出示工作證明即可領取。首階段每個商場名額共1,000個，換完即止。此外，MOKO新世紀廣場特別為每位醫護及抗疫人員加送$100健康抗疫禮券，可於場內的健康產品商戶以優惠價購入心水產品。

▲ 三大商場更由即日起將現時的外賣自取獎賞加碼，加推全日泊車優惠。（商戶提供）

▲ 商場即日起推出加碼優惠，消費者於6時後消費滿指定金額，獲賞一田HK$20禮券。（商戶提供）

3大商場更由即日起將現時的外賣自取獎賞加碼，加推全日泊車優惠，顧客於場內消費滿指定金額，即可享1小時免費泊車；以The Point積分可換領外賣自取折扣劵；於6時後滿消費額外獲賞一田$20禮券；The Point會員更可利用新地商場手機App的外賣自取服務平台落單，享高達7折優惠。

3月開始，3大商場將齊齊推期間限定的購物優惠，送出總值逾200萬「衣‧食‧住‧行」消費贈券。The Point會員凡以即日電子貨幣消費滿指定金額，可享高達$1,150贈券，兼賺取積分；而贈券適用於多個產品類別，包括餐飲、保健食品、彩妝美容、服飾及家電等等，讓顧客盡享抗疫優惠的同時，在經濟低迷下可帶動商戶的生意。

記者︰王嵐