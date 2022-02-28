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【不可能任務】美人魚教練Honey舉啞鈴「紅都面晒」　譚俊彥被體能挑戰考起 ：我真係投降

娛樂 13:18 2022/02/28

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譚俊彥率領一眾隊員接受挑戰。

TVB綜藝節目《不可能任務》繼張振朗率領7名藝人隊員完成「動作特技考驗」後，昨晚（2月27日）播出的《不可能任務》由出爐視帝譚俊彥（Shaun）擔任隊長，並帶領7名隊員包括關曜儁、 李思雅、伍富橋、余應彤、何泳芍、鄔嘉駿及吳紫韻，齊齊接受「特警遴選體驗」挑戰。

譚俊彥跟7名隊一到埗即要接受為時兩小時的熱身挑戰，分別為5公里來回反 應跑、300下舉啞鈴、270次掌上壓、300下仰臥起坐，及270下蹲後伸腿。

出爐視帝譚俊彥擔任隊長，帶領七名隊員關曜儁、李思雅、伍富橋、余應彤、何泳 芍、鄔嘉駿及吳紫韻，齊齊接受「特警遴選體驗」挑戰。

挑戰人體極限

李思雅 （Cindy）、何泳芍（ Honey） 及吳紫韻 （Purple ）並未因為是女兒身而獲得優待，即使曾為網球港隊代表的 Cindy，「來回跑」不久即面露痛苦神色兼面青口唇白。

之後在肌肉鍛鍊環節，Cindy 雖表現回復平穩兼獲教官讚許，但在「掌上壓」挑戰中仍是被逼中途離場，及後Cindy受訪時坦言:「簡直係地獄式！挑戰人體嘅極限。」

做完一大輪運動先做掌上壓，連譚俊彥都做到投晒降。

至於精通潛水的Honey、及有意向打女路線發展的Purple更是慘烈，Purple在「來回跑」 環節中僅跑了約500米已因嚴重落後被叫停，Honey雖然比 Purple 捱得久一點，但亦險些抽筋。

二人在舉啞鈴環節更是搞笑，Honey舉至「紅都面晒」兼面容扭曲，Purple則明顯冇氣又冇力。

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盡隊長責任

隊中年紀最大、現年41歲的Shaun，憑藉驚人意志完成「來回跑」、「仰臥起坐」等挑戰， 但在「舉啞鈴」及「掌上壓」環節卻多番到達極限兼累至標汗，事後，Shaun坦承自己有弱點:「啱啱做完啞鈴再做掌上壓我真係投降!我知道自己弱點，就係上半身嘅肌肉差一點。」

縱然自身難保，但身為隊長的阿Shaun還是不忘觀察同隊隊員狀態，並在適當時候予以支持及鼓勵，是暖男表表者。

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而男隊員中暫以現僅28歲、曾在健美比賽獲得亞軍的關曜儁（Leo）表現最為理想，但在挑戰過程中亦一度露出力竭狀態。

除隊長 Shaun 及教官在旁打氣，思雅等3名女組員亦對Leo起了另類激將法作用:「我舉啞鈴時，見到隔籬三個女仔都係攞緊同一個重量嚟 舉，我就覺得自己梗係唔停得啦，所以我就係咁舉。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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譚俊彥 何泳芍 李思雅 伍富橋 綜藝節目 TVB

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