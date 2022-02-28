【播毒恐慌】3次快測陽性仍被要求出席老爺喪禮　港妻無奈：老公話牌子沒歐盟認可

▲ 一名港妻進行3次快測呈陽性，仍被老公要求出席老爺喪禮。

本港第五波新冠肺炎疫情大爆發，確診個案幾何級數上升，已發展到身邊總有人「中招」。有一名港妻近2日曾做過3次快速測試，結果都呈陽性，惟老公拒絕相信其快測結果，聲稱她使用的牌子沒有歐盟認可，要求她如期出席老爺的喪禮，令港妻相當苦惱。

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該名港妻日前在「親子王國討論區」上以「快測＋ve老公都要我出席62白事」為題發文，表示自己於2日內，用了2款牌子做3次快測都呈陽性，但老公不相信結果，更指上網看這些快測全部都是假陽性，不準確，堅持要求她連續2日出席老爺的喪禮，她狠批老公非常自私。

佢唔顧自己屋企嗰十幾人有老人家同小朋友，都諗下一齊搭小巴火車嘅乘客。

▲ 港妻的快速測試結果呈陽性。（相片來源︰親子王國討論區）

港妻稱自己的病徵明顯，一開始有少少喉嚨痛，第二日病徵更明顯，有發燒、流鼻水、頭痛、疲倦，已到政府診所看醫生，已遞交俗稱「樽仔」的深喉唾液樣本，但未收到結果。當日她看完醫生回家途中，路經藥房搶了5盒快測。

留咗樽仔，另買快測，2款牌子都陽性。今朝退咗燒，再測都立即雙間，依然喉嚨痛、鼻水鼻塞、腰酸痛……測到陽性已經留晌屋企唔出去。

▲ 另一個牌子的快測結果也是呈陽性。（相片來源︰親子王國討論區）

老公不但要求妻子要如期出席老爺的喪禮，還拒絕帶同10歲女兒到另一間吉屋暫避，更如常睡在妻子旁邊。他其後有做快測，但見到一條線就秒速丟掉，沒有等候15分鐘。

由於遭老公質疑她使用的快測沒有歐盟認可，故此她要求老公協助再買歐盟認證的快測，可是老公卻聲稱「搵唔到，咩快測都無買」。兩人的女兒仍未接種疫苗，預約了3月打針，而親戚中亦多老人家和小朋友，奶奶已打2針，其他小朋友未打針。

網民︰通知親友自己中招

網民紛紛批評她的老公自私，建議她再買歐盟認可的快速測試以說服丈夫和親友，並通知親友她的檢測結果，向她的老公施壓，點擊圖片即睇網民意見︰

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老公反口稱快測有歐盟認證

最終港妻的老公沒有強迫她出去，「佢見我尋晚密密做鍵盤戰士，又反駁佢快測可信性」，後來老公更尋找到她使用的快測套裝有歐盟認證。

專家提醒購買前3點注意事項

香港中文大學生物醫學學院客座副教授、相達生物科技董事長招彥燾日前在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，在購買快速測試劑前，首先需要留意的是「政府認證」，一般來說美國FDA、歐盟CE及中國NMPA都是比較可靠的3款主流政府認證。

另一樣值得留意的是，產品的使用說明書要清晰，最好是具備中文說明書。同時可留意一下，產品是否曾被歐盟出信除名的品牌。招彥燾表示，曾見到有產品已被歐盟除名，但仍標榜是歐盟認證，因此購買前可先在網上查證相關資訊。而在選購時，同樣可留意產品的生產日期，以及包裝上有否清楚列明用途及是否已消毒。

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責任編輯︰王明芳