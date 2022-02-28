【營養補充品】港爸購海量保健品晚晚邀家人服食　子女無奈： 維他命C都差唔多10樽

▲ 有名港爸購買海量保健品，晚晚邀家人服食。

本港第五波疫情嚴峻，很多人為防感染都服食營養補充品以增強免疫力，可是要留意不可過量服食。有網民指出其爸爸購入很多保健品，多到不太知道功效，更叫家人一起食，大感無奈。

該名網民於25日（上周五）在「香港討論區」發帖，標題為「屋企人買咗一大堆保健品，唔知要食幾耐...」，事主明白爸爸的原意是好，出於好意希望家人有健康對抗病毒，理解適量去食保健品對身體都好，但大嘆「都唔使買咁多」。

剩係維他命C都差唔多十樽，仲有好多我噏唔出名嘅保健品，好多要google咗先知咩名，呢款可以護肝，呢款又話可以增強免疫力，我睇到眼都花埋。

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爸爸亂買大堆保健品

事主爸爸未有覺得自己過分緊張或亂買，反倒很自豪指出因為價格平宜，一次過買了一大堆，自以為很精明。現時家中囤積了幾十樽營養補充品，事主有感會浪費，很懷疑可能過期前都未食完。

此外，他明白爸爸為家人著想，盛情難卻，一起無奈地跟爸爸食保健品，可是心中不是味兒。

依家晚晚食完飯，佢哋就拎啲保健品出嚟食，仲好熱情咁叫埋我要一齊食，然後大家一齊啪藥，唔知點解覺得自己好似老咗咁先要食保健品⋯⋯

網民：應買則買

網民留言指出看到不少人因疫情下亂買大量物品，認為大家要理智，「適量咁食都ok嘅」，但「擺得耐要留意幾時到期」，否則只是浪費及令其他有需要的人購買不到。更多留言見下圖：

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服食補充品勿過量

從健康角度來說，如網民胡亂服食過量保健品或會得不償失，譬如過量吃維他命C，身體會透過尿液排走，浪費之餘，亦會增加患腎石的風險。

加拿大多倫多大學St Michael's Hospital研究團隊就曾指，恒常性服用綜合維他命、維他命C、D及鈣補充品，適量食用對身體無害，但絕對無助預防心血管疾病、心臟病、中風或早死。至於服用維他命B3（niacin）及抗氧化物補充品，更加會輕微增加死亡、患癌的風險。研究團隊提醒，過量攝取維他命或礦物質補充品可引致中毒，建議應從改善飲食著手，減少食加工食物，多吃蔬果、果仁，以攝取每日所需的維他命及礦物質。

新西蘭註冊營養師張雅媛（Tunice）曾接受TOPick訪問指出，正常健康人士如果飲食均衡，毋須額外服用維他命補充品。不過，補充品亦有其功用，例如有偏食問題、不吃蔬果的人會缺乏纖維，需要服食纖維素補充品；壓力大人士，適量食用維他命B可助紓壓；孕婦則需要攝取葉酸，有利胎兒腦部發展。她強調，服食補充品的劑量如沒有超標，對健康不會有害，但最好先諮詢醫生或營養師意見，不宜自行亂買補充品服用。

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責任編輯︰王明芳