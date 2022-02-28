  • 19°C
香港時間 : 2022228日 (週一) 19:43
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【營養補充品】港爸購海量保健品晚晚邀家人服食　子女無奈： 維他命C都差唔多10樽

親子 18:05 2022/02/28

分享：

熱門 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

有名港爸購買海量保健品，晚晚邀家人服食。

本港第五波疫情嚴峻，很多人為防感染都服食營養補充品以增強免疫力，可是要留意不可過量服食。有網民指出其爸爸購入很多保健品，多到不太知道功效，更叫家人一起食，大感無奈。

該名網民於25日（上周五）在「香港討論區」發帖，標題為「屋企人買咗一大堆保健品，唔知要食幾耐...」，事主明白爸爸的原意是好，出於好意希望家人有健康對抗病毒，理解適量去食保健品對身體都好，但大嘆「都唔使買咁多」。

剩係維他命C都差唔多十樽，仲有好多我噏唔出名嘅保健品，好多要google咗先知咩名，呢款可以護肝，呢款又話可以增強免疫力，我睇到眼都花埋。

最新影片推介：

爸爸亂買大堆保健品

事主爸爸未有覺得自己過分緊張或亂買，反倒很自豪指出因為價格平宜，一次過買了一大堆，自以為很精明。現時家中囤積了幾十樽營養補充品，事主有感會浪費，很懷疑可能過期前都未食完。

此外，他明白爸爸為家人著想，盛情難卻，一起無奈地跟爸爸食保健品，可是心中不是味兒。

依家晚晚食完飯，佢哋就拎啲保健品出嚟食，仲好熱情咁叫埋我要一齊食，然後大家一齊啪藥，唔知點解覺得自己好似老咗咁先要食保健品⋯⋯

網民：應買則買

網民留言指出看到不少人因疫情下亂買大量物品，認為大家要理智，「適量咁食都ok嘅」，但「擺得耐要留意幾時到期」，否則只是浪費及令其他有需要的人購買不到。更多留言見下圖：

    點擊圖片放大
    +6
    +5

服食補充品勿過量

從健康角度來說，如網民胡亂服食過量保健品或會得不償失，譬如過量吃維他命C，身體會透過尿液排走，浪費之餘，亦會增加患腎石的風險。

加拿大多倫多大學St Michael's Hospital研究團隊就曾指，恒常性服用綜合維他命、維他命C、D及鈣補充品，適量食用對身體無害，但絕對無助預防心血管疾病、心臟病、中風或早死。至於服用維他命B3（niacin）及抗氧化物補充品，更加會輕微增加死亡、患癌的風險。研究團隊提醒，過量攝取維他命或礦物質補充品可引致中毒，建議應從改善飲食著手，減少食加工食物，多吃蔬果、果仁，以攝取每日所需的維他命及礦物質。

新西蘭註冊營養師張雅媛（Tunice）曾接受TOPick訪問指出，正常健康人士如果飲食均衡，毋須額外服用維他命補充品。不過，補充品亦有其功用，例如有偏食問題、不吃蔬果的人會缺乏纖維，需要服食纖維素補充品；壓力大人士，適量食用維他命B可助紓壓；孕婦則需要攝取葉酸，有利胎兒腦部發展。她強調，服食補充品的劑量如沒有超標，對健康不會有害，但最好先諮詢醫生或營養師意見，不宜自行亂買補充品服用。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯︰王明芳

相關文章

【抗疫飲食】嚴防Omicron上呼吸道感染　營養師建議吸收8大營養增免疫力
11:27 2022/02/23
【抗疫飲食】嚴防Omicron上呼吸道感染　營養師建議吸收8大營養增免疫力
【在家工作】港爸棄WFH自動請纓返公司　道出辛酸不想日日在家對住阿仔
18:08 2022/02/26
【在家工作】港爸棄WFH自動請纓返公司　道出辛酸不想日日在家對住阿仔
【抗疫藥物】網民抗疫狂買14款成藥喉糖　專家解構常見中西成藥功效禁忌
11:44 2022/02/25
【抗疫藥物】網民抗疫狂買14款成藥喉糖　專家解構常見中西成藥功效禁忌

你可能感興趣

【抗疫飲食】嚴防Omicron上呼吸道感染　營養師建議吸收8大營養增免疫力
11:27 2022/02/23
【抗疫飲食】嚴防Omicron上呼吸道感染　營養師建議吸收8大營養增免疫力
【在家工作】港爸棄WFH自動請纓返公司　道出辛酸不想日日在家對住阿仔
18:08 2022/02/26
【在家工作】港爸棄WFH自動請纓返公司　道出辛酸不想日日在家對住阿仔
【抗疫藥物】網民抗疫狂買14款成藥喉糖　專家解構常見中西成藥功效禁忌
11:44 2022/02/25
【抗疫藥物】網民抗疫狂買14款成藥喉糖　專家解構常見中西成藥功效禁忌
家庭關係 保健 維他命 營養素 網絡熱話 兒童健康 疫情

最高瀏覽

【快速檢測】 政府派發快速測試包涉7個品牌　正建立陽性個案網上登記系統
23:31 2022/02/26
【快速檢測】 政府派發快速測試包涉7個品牌　正建立陽性個案網上登記系統
【紓緩童路】8歲女童患罕見病痛不欲生　父母拒絕用嗎啡止痛讓愛女痛苦地離世
11:31 2022/02/15
【紓緩童路】8歲女童患罕見病痛不欲生　父母拒絕用嗎啡止痛讓愛女痛苦地離世
【第五波疫情】暫停確診者光顧食肆安心出行通知　政府：將檢測資源留真正有需要的人
17:11 2022/02/27
【第五波疫情】暫停確診者光顧食肆安心出行通知　政府：將檢測資源留真正有需要的人