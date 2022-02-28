【齊心抗疫】無懼疫情肆虐全港嚴陣抗疫　陳家亮：我們始終相信香港醫護

▲ 陳家亮表示，相信當疫情過後，我們回望每個香港人為這地方曾經付出過的努力，都會感到自豪。

這幾個星期除了忙碌地工作外，還不斷收到百多個來是海外的訊息。幾乎所有外國的朋友都以為香港將快陸沉，表達深切哀悼及親切慰問的短訊、whatsapp及電郵簡直就是應接不下。

每當我讀了這些訊息，內心總是忿忿不平。為甚麽遠在歐美的外籍朋友竟然為香港今日所面對的疫情而感到憂心？我告訴他們雖然香港每天有過萬位市民染疫，但染疫人數與人口比例還是比很多國家低，何故他們覺得香港是人心惶惶？原來他們從當地傳媒得到有關香港疫情的資訊都是十分驚嚇，經我多番解釋後才開始明白我們的疫情绝對不會比他們的地方差。只是不同的政策、不同的文化背景帶出非常不一樣的社會生態。我們嚴陣以待，他們卻生活如常。疫情雖是全球大流行，但不同地方的人抱着不同的心態面對這挑戰。

回顅香港過去兩年，無論實施與眾不同的政策，無論日子如何艱難，我們廣大市民都是默默承受。既沒有逃亡潮，也沒有大型示威，這並不代表我們是順民，而是經歷過SARS一役，我們始終相信這個地方的醫療體系和醫護的專業精神，我們不會輕易放棄老弱及幼童的健康去換取個人享樂。相信當疫情過後，我們回望每個香港人為這地方曾經付出過的努力，都會感到自豪。

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全文刊於陳家亮《院長醫生週記》，標題由TOPick 編輯擬定。

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