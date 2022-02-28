【殺出個黃昏+怒火】謝賢謝霆鋒首度對壘 父子角逐最佳電影角色獎
香港電影編劇家協會自2002年起，每年都會頒發兩個「年度推薦劇本獎」，今年已是第20屆。三年前協會增設了「年度最佳電影角色獎」，表揚創作角色的編劇和演活角色的演員。
來到第3屆的「2021年度最佳電影角色獎」，經由全體編劇會會員提名五強角色，因同票關係，最終共有八大角色入圍競逐殊榮，戰況激烈。
2021年度最佳電影角色獎」入圍名單（依角色名字筆劃排序如下）：
|角色
|電影
|編劇
|演員
|王桃
|《智齒》
|歐健兒、岑君茜
|劉雅瑟
|田立秋
|《殺出個黃昏》
|何靜怡、林家棟
|謝賢、林耀聲
|邱剛敖
|《怒火》
|陳木勝、凌偉駿、唐耀良
|謝霆鋒
|何奇輝
|《濁水漂流》
|李駿碩
|吳鎮宇
|張隼
|《除暴》
|劉浩良、洪亮
|吳彥祖
|梅艷芳
|《梅艷芳》
|梁樂民、吳煒倫
|王丹妮、陳禛
|關超
|《手捲煙》
|陳健朗、凌偉駿
|林家棟
|蘇樺偉
|《媽媽的神奇小子》
|尹志文、盧文駿
|梁仲恆、馮皓揚、蔡天諾
在《殺出個黃昏》中，何靜怡與林家棟筆下的殺手，都有平常人的心態。何靜怡及林家棟不約而同道：「孤獨是對人最大的懲罰，特別當年紀大了，有誰不渴望有人關心，被人照顧！可是，若然甚麼都沒有時，你可以怎樣？其實無需乞求『施與』，你願意『付出』，無論是需要或被需要，也證明了自身的存在價值，所以我們希望透過田立秋一角，鼓勵年紀大的朋友，黃昏並不是句號，最重要別看輕自己。」
《怒火》一片在創造角色之時，導演陳木勝已定下主題：「是非只在時勢，公道不在人心」，於是乎，他連同凌偉駿及唐耀良，在創造謝霆鋒飾演的悍匪首領邱剛敖時，也從這角度去塑造。凌偉駿說：「世上沒有人覺得自己是壞人，縱使已泥足深陷，也總有辦法說服自己是身不由己。邱是個悲劇人物，也有他值得同情的地方。不過，是非公道都只在一時，天堂與地獄也只差一念。」
《除暴》中的張隼源於真實的搶劫殺人犯張君，在遊走真實人物描寫與虛構劇情之間，劉浩良與洪亮都希望取得平衡。洪亮道：「塑造反派張隼的目標，即影片中張隼對同夥的態度、對警察的挑戰、對母親以及情人的心態，每一處表現，都並非只是類型上的設計，而都能相應找到真實的出處與邏輯。 」
《智齒》原著，讓編劇歐健兒及岑君茜有無限聯想，從而描繪出纏著千絲萬縷的劇情細節。歐健兒說：「斬哥有抓著王桃的理由，王桃卻有千百個，離開斬哥的原 因和機會，偏偏王桃就選擇留下，任勞任怨，吞下斬哥的無理要求。 從無限的聯想中，我們選了最有感覺的原因----救贖。 」
劉雅瑟在《智齒》中將瘋狂世界中的街童王桃演得活靈活現；吳彥祖扮演《除暴》中的張隼時囂張跋扈，再一次證明他的多變演技。二人揮灑自如的演技，為他們帶來了今次「2021年度最佳電影角色獎」的提名。
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對於有多齣電影同時入圍，香港電影編劇家協會會長劉浩良表示：「在如此困難的處境下，我們仍然有好的編劇，創造出好的人物、好的劇本，把故事講好⋯⋯我們都相信故事的力量，為世界慢慢變好盡一分力。」
香港電影編劇家協會2021「年度最佳電影角色獎」及第20屆「年度推薦劇本獎」由香港電影編劇家協會會員一人一票選出，結果將於4月初公布。
撰文 : TOPick柴犬出動