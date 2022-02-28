【殺出個黃昏+怒火】謝賢謝霆鋒首度對疊　父子角逐最佳電影角色獎

▲ 謝賢憑《殺出個黃昏》再獲香港電影編劇家協會提名。

香港電影編劇家協會自2002年起，每年都會頒發兩個「年度推薦劇本獎」，今年已是第20屆。三年前協會增設了「年度最佳電影角色獎」，表揚創作角色的編劇和演活角色的演員。

來到第3屆的「2021年度最佳電影角色獎」，經由全體編劇會會員提名五強角色，因同票關係，最終共有八大角色入圍競逐殊榮，戰況激烈。

2021年度最佳電影角色獎」入圍名單（依角色名字筆劃排序如下）：

角色 電影 編劇 演員 王桃 《智齒》 歐健兒、岑君茜 劉雅瑟 田立秋 《殺出個黃昏》 何靜怡、林家棟 謝賢、林耀聲 邱剛敖 《怒火》 陳木勝、凌偉駿、唐耀良 謝霆鋒 何奇輝 《濁水漂流》 李駿碩 吳鎮宇 張隼 《除暴》 劉浩良、洪亮 吳彥祖 梅艷芳 《梅艷芳》 梁樂民、吳煒倫 王丹妮、陳禛 關超 《手捲煙》 陳健朗、凌偉駿 林家棟 蘇樺偉 《媽媽的神奇小子》 尹志文、盧文駿 梁仲恆、馮皓揚、蔡天諾



在《殺出個黃昏》中，何靜怡與林家棟筆下的殺手，都有平常人的心態。何靜怡及林家棟不約而同道：「孤獨是對人最大的懲罰，特別當年紀大了，有誰不渴望有人關心，被人照顧！可是，若然甚麼都沒有時，你可以怎樣？其實無需乞求『施與』，你願意『付出』，無論是需要或被需要，也證明了自身的存在價值，所以我們希望透過田立秋一角，鼓勵年紀大的朋友，黃昏並不是句號，最重要別看輕自己。」



《怒火》一片在創造角色之時，導演陳木勝已定下主題：「是非只在時勢，公道不在人心」，於是乎，他連同凌偉駿及唐耀良，在創造謝霆鋒飾演的悍匪首領邱剛敖時，也從這角度去塑造。凌偉駿說：「世上沒有人覺得自己是壞人，縱使已泥足深陷，也總有辦法說服自己是身不由己。邱是個悲劇人物，也有他值得同情的地方。不過，是非公道都只在一時，天堂與地獄也只差一念。」

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《除暴》中的張隼源於真實的搶劫殺人犯張君，在遊走真實人物描寫與虛構劇情之間，劉浩良與洪亮都希望取得平衡。洪亮道：「塑造反派張隼的目標，即影片中張隼對同夥的態度、對警察的挑戰、對母親以及情人的心態，每一處表現，都並非只是類型上的設計，而都能相應找到真實的出處與邏輯。 」



《智齒》原著，讓編劇歐健兒及岑君茜有無限聯想，從而描繪出纏著千絲萬縷的劇情細節。歐健兒說：「斬哥有抓著王桃的理由，王桃卻有千百個，離開斬哥的原 因和機會，偏偏王桃就選擇留下，任勞任怨，吞下斬哥的無理要求。 從無限的聯想中，我們選了最有感覺的原因----救贖。 」

劉雅瑟在《智齒》中將瘋狂世界中的街童王桃演得活靈活現；吳彥祖扮演《除暴》中的張隼時囂張跋扈，再一次證明他的多變演技。二人揮灑自如的演技，為他們帶來了今次「2021年度最佳電影角色獎」的提名。

對於有多齣電影同時入圍，香港電影編劇家協會會長劉浩良表示：「在如此困難的處境下，我們仍然有好的編劇，創造出好的人物、好的劇本，把故事講好⋯⋯我們都相信故事的力量，為世界慢慢變好盡一分力。」



香港電影編劇家協會2021「年度最佳電影角色獎」及第20屆「年度推薦劇本獎」由香港電影編劇家協會會員一人一票選出，結果將於4月初公佈。

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