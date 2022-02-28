【兩天一夜】踩過界入綜藝即「迷路」　羅人友呆萌魅力自認大食

近年來韓國有不少新生代男星備受注目，除了有亮眼外型和獲大眾肯定的演技外，如果有主持功力就更加吃香。韓國綜藝節目《兩天一夜》第四季早前就加入了主持新貴，正是前年參演大熱韓劇《哲仁王后》、飾演王后深情堂哥的羅人友。

在他加入的第一集中，充分顯露羅人友的呆萌魅力，因為推理錯誤幾乎在鏡頭前消失兩個半小時，加上與其他成員的化學反應搞笑，不但令製作組哭笑不得，更創下今年收視紀錄。

羅人友呆萌性格夠可愛，原來他亦然是一位深藏不露的「大胃王」，他聲稱以前食量驚人，三包即食麵同時加飯吃才會飽肚，而且還可以一個人「獨食」大號Pizza！然而，成為演員後，羅人友為保持身型，現時食量已經「變小」，要飽肚只需吃兩包半即食麵加拌飯便可⋯⋯

雖然「大食」，但羅人友坦言只要工作太忙便會馬上急瘦，好像早前臨時頂上出演《月升之江》時，因爲要趕戲導致不少壓力，一下子便甩掉16磅，唯當劇集煞科後，又瞬間翻脹10磅，果然是人人羨慕的體質。

自感高大不可愛

不說不知，原來羅人友在成為演員前曾是JYP娛樂旗下的練習生，與GOT7及TWICE同期。又識樂器又靚仔，加上身高1米88外型獲女粉絲大讚「可愛」，但羅人友對於高度就感到憂慮，曾經「報細數」將高度變矮，「我很巨大，實際看的話，一點也不可愛，也不會撒嬌。」

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雖然自覺不可愛，但羅人友情深一面已廣獲肯定，於《哲仁王后》那個默默守護王后的癡情堂哥、在《月升之江》中與金所炫的那一場虐戀，都甚得劇迷歡心，還有最近上架的綜藝節目《兩天一夜》（逢星期日深夜上線）踩過界做主持，觀眾如果想一睹羅人友的八面玲瓏，可即上「黃Viu煲劇平台」煲盡以上節目。

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