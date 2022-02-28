【文武雙全】李嘉欣為許晉亨慶祝60歲生日 兒子精通中英文球類活動

前港姐冠軍、有「大美人」稱號的李嘉欣（Michele）與香港富商許晉亨結婚14年，日前許晉亨60歲生日，李嘉欣也大方上載夫妻合照，開心為丈夫慶生，並寫下：「Happy birthday my luv（生日快樂，我的愛人）」，非常甜蜜。

Michele婚後與許晉亨育有一子許建彤（Jayden Max）現年11歲，Michele除了培養仔仔學術上的發展外，都非常注重運動，大部分球類他都精通，鍛鍊出強健的體魄，可稱為文武雙全！近年更進軍網絡，成為YouTuber教人打機。已開設個人YouTube channel分享自己打機的心得，前後已經有多條短片，而且全程以英文講解，英文水平一流！

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不過其實Jayden Max並非在國際學校就讀，而是傳統名校拔萃男書院附屬小學，原因是Michele希望兒子學好中文。男拔附小及其一條龍中學拔萃男書院在香港，該校不僅要求學生成績優異，同樣重視體藝發展。有指爺爺許世勳與伯父都是男拔附小舊生，不過李嘉欣不想兒子覺得自己高人一等有特權，故循正常途徑考入學試，最後當然順利被取錄。



Jayden在片中全程以流利英文講解遊戲同秘訣，講解流暢、口吻專業、表現淡定，獲不少「機迷」大讚，看來相當有潛質成為打機youtuber。

Michele與許晉亨結婚後，淡出娛樂圈專心相夫教子，早年她曾想雪卵想追多個女，不過近年已打消念頭，寧願把全副心機放在兒子許建彤身上，她曾受訪時表示非常享受與兒子同步成長的時刻，希望做個稱職的母親陪住他成長，她坦言Jayden是獨子，易有自我中心思想，所以她要做嚴母，不要寵壞他，而Michele也不時上載與Jayden的母子互動照片，更上載了兒子的中英文功課，可見他中英文都不錯。

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責任編輯:陳麗薇