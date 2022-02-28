【派檢測包】涉串謀謀殺案鎖倉後恢復審訊　法庭向陪審團提供快速測試包

▲ 案件今(28日)早於高院恢復聆訊。（資料圖片）

補習教師涉無牌管有彈藥及槍械等，與另1名無業男子被控串謀謀殺及串謀無牌管有槍械及彈藥罪，案件早前於高等法院開審。涉案補習教師早前出庭自辯，期間由於疫情關係，懲教院所須鎖倉替所有還押人士進行檢測，聆訊一度押後，案件今(28日)早於高院恢復聆訊。法官感謝陪審團仍然出席聆訊，為安全起見，將向陪審團派發快速檢測包，讓陪審團於早上出門前先進行快速檢測。

本案已進入被告自辯階段，惟因疫情嚴峻，懲教院所早前鎖倉，替所有院所內被還押人士及囚犯進行檢測，期間所有涉及還押人士案件均須押後或重新排期。

本案今早於高等法院恢復聆訊，由6男1女組成的陪審團亦如常列席。主審法官李素蘭感謝陪審團仍然出席聆訊，並表示本案亦是高院唯一仍然進行中的陪審團聆訊。

法官表示基於安全起見，於政府同意下，將向每名陪審員派發快速檢測包，讓陪審員早上先進行快速測試，若結果為陰性便如常到法庭。

涉案首被告蘇緯軒（20歲，報稱無業）及次被告蘇翰韜（31歲，報稱任職補習教師）被控串謀謀殺及串謀無牌管有槍械及彈藥兩項控罪，控罪指兩人於2018年11月某日至12月31日期間，在香港與翟詠詩及其他身分不詳的人，一同串謀謀殺林靖峰；兩人又被控於2018年3月某日至2019年1月1日期間在香港，與翟詠詩及其他身分不詳的人串謀無牌管有槍械及彈藥，即槍、滅聲器和彈藥。

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記者：林育慧