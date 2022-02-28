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【第五波疫情】七仙羽師傅聯同SkyPro品牌贈6千盒快速測試劑予基層　500件醫療防護衣贈安老及殘疾人士院舍

社會 13:57 2022/02/28

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七師傅聯同香港品牌SkyPro合作派贈6千盒獲國際認證新型冠狀病毒抗原快速測試劑予基層市民。（機構提供）

第五波疫情爆發，快速測試劑成為香港人現時的必需品。七仙羽師傅(七師傅)今日（28日）表示，聯同香港品牌SkyPro合作派贈6千盒獲國際認證新型冠狀病毒抗原快速測試劑予基層市民。

七師傅指，購買3千盒獲國際認證香港品牌SkyPro的「新型冠狀病毒抗原快速測試劑」，用作派贈基層市民之用。其後SkyPro決定加碼捐出3千盒快速測試劑，合共6千盒，贈予深水埗街坊，幫助低收入人士度過疫情難關，

另外，亦聯同香港品牌SkyPro送出500件醫療用防護衣，將分批送贈深水埗區的安老院舍、殘疾人士院舍及有需要人士。

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責任編輯：余思嵐

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