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【IB攻略】疫下IB生物科考生應考兩份試卷　專家教路應試貼士熟讀標準答案

海外升學 14:27 2022/02/28

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IB專家分享了2大IB生物科應試貼士。(i-Stock圖片)

現在距離IB考試剩下不到四個月時間，在此，今次和以往不同的是，筆者請來HKExcel 教育中心的資深IB 生物化學科專家 Karina ，深入和同學們分享有關生物科考試的四個小貼士，希望大家能從中有所啟發，齊齊在五月的考試中突破自己！因為篇幅有限，我們將會分開上下篇。

Dos 1: 知己知彼

正如孫子兵法中提到「知己知彼者，百戰不殆」。應戰時，除了要對自己的能力有清晰認知，還要了解敵人，才能取得勝利。作為應屆考生的你，又對考試了解透徹了嗎？

因為疫情緣故，2022年生物科考生只需要應考兩份試卷（Paper 1 + Paper 2），細分起來可以分作4個部分，包括選擇題（MCQ）、 Data-Based Questions (DBQ),、短題目（Short Qustions）以及長題目 （Essay）。

如果同學們在長題目中表現較佳，而在Data-Based Questions 失分情況較多，就應該多花時間鑽研DBQ，而非只顧著操長題目問。

如果還未知道自己的強、弱項在哪裏，馬上找出最近的測驗或模擬試卷，看看自己主要失分部份在哪裏，然後再加以操練，務求逐一擊破！

最新影片推介：

Dos 2: 熟讀Marking Scheme（標準答案）

如果發現自己經常在長題目中寫了一大段文字，但分數卻未如理想？很有可能就是你還未掌握該課題的重點字眼，雖然段落通順，沒有錯概念，但答案就是未能一語中的，寫出Marking Scheme裏的用字。

例如 “Outline the action of enzymes.”一題中，重點字眼就應該是substrate-specific”, “catalyse”, “active site”, “enzyme-substrate complex”等等。

所以多看marking scheme 很重要！通過比較同一個概念，在不同題目的標準答案，找出重複出現的詞組，整理出重點字眼後，再寫出自己的答案，務求用最少字眼完成作答，在考試時幫自己省下更多時間複卷。

希望這兩個小貼士能幫助大家在考試中有所突破！除了這兩個Dos 以外，下半部份還有兩個Don'ts ，下篇就會個大家分享 IB生物科有什麼大忌！切勿錯過。

文章獲HKexcel IB Specialist授權轉載。

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撰文 : Ryan & Edward  HKexcel IB Specialist創辦人

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