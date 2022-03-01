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【TOPick診症室】口腔有白點或患癌症　醫生拆解易忽視頭頸癌徵狀

社會 10:43 2022/03/01

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口腔有白點或患癌症，醫生拆解易忽視頭頸癌徵狀。

頭頸癌泛指頭部跟頸部以上的癌症。臨床腫瘤科專科醫生李慧敏表示，包括鼻咽癌、鼻腔及鼻竇癌、口腔口咽癌、喉癌和唾液腺癌，不同部位症狀有所不同，很多時有這些癌症患者較易忽視徵狀延遲求醫，確診後期數已屬晚期，會降低治療成效。

臨床腫瘤科專科醫生李慧敏在《TOPick診症室》節目中指，鼻竇癌患者有機會鼻塞鼻痛耳鳴、聽力下降，亦有患者甚至有腦神經麻痺情況出現；口腔癌患者一般發現口腔有紅點或白點，或者傷口長期不癒合甚至有牙齒鬆脫或牙肉萎縮，及咽喉癌患者很早發現，因為自己聲音會不同，聲線沙啞，如咽喉癌大多喉嚨痛或吞嚥困難等。

她又稱，醫治頭頸癌不是靠單一方法，考慮不同因素，包括癌症原本類別、確診期數及患者本身病歷史及身體狀況決定。對於有何原因會患上以上癌症。李醫生指，最主要成因包括飲食、食煙飲酒或病毒感染，如不良口腔護理或長期吃醃製高鹽肉類，咀嚼檳榔有機增患癌機會，很多時有這些癌症患者較易忽視徵狀延遲求醫。密切留意《TOPick診症室》。

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記者：余思嵐

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