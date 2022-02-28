【提早暑假】國際學校毋須提前放暑假　教育局容許應屆非本地課程考生回校考試

▲ 教育局局長楊潤雄。

疫情失控，教育局宣布全港中小學及幼稚園提早於3至4月放「暑假」。教育局局長楊潤雄表示，提供非本地課程的私立學校包括國際學校，由於課程編排不同，以及部分外籍師生需於原定暑假離港，基於學生利益，決定容許其豁免於本地學校調動假期安排，容許其維持原來假期安排，在3月至4月繼續上網課，但教師不准回校，並容許應屆非本地課程公開試考生回校考試。

楊潤雄解釋，相關學校校曆表編排不同，學年一般由8月開始，至翌年6月結束，教師一般在6、7月完約離開香港，不少非本地學生在完成學期亦會隨父母返回原居地，故學校「不可能在7、8月安排課堂」，無法補回上課日數，會造成嚴重影響。

他指出，基於學生利益，局方容許其維持原來假期安排，而有關學校已承諾復活節前只上網課，教職員不能亦不需回校，強檢期間會調動課程方便師生進行檢測，並積極安排師生接種疫苗，這些學校亦普遍願意借出校舍以配合及支持全民檢測及學童打針工作；如當中有個別學校審視情況後認為有空間提前假期到3、4月，局方亦歡迎及鼓勵學校配合。

同時，由於非本地公開考試的部分課程未完結，楊潤雄說，局方容許有關學校在做足防疫措施下，安排應屆考生短暫回校完成必要及計分的考評項目。

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記者：蘇文軒