【活得健康啲】 資深註冊藥劑師拆解藥物存放迷思　3大安全用藥建議+快測劑注意事項

▲ 屈臣氏資深註冊藥劑師Vincent分享藥物存放方法及講解線上醫療服務和快測劑注意事項。

疫情嚴峻，大家都會選擇減少外出。但足不出戶，可以如何諮詢藥劑師意見，儲備藥物以備不時之需？家中各種「平安藥」的保存方法又有何注意？防疫產品如快速測試劑的正確使用方法，你又知道嗎？今集《活得健康啲》請來屈臣氏資深註冊藥劑師Vincent，講解線上醫療服務、分享正確藥物處理方法及快速抗原測試示範教學。

線上醫療服務諮詢

▲ 「屈臣氏隨時Chat」線上醫療服務諮詢。(圖片由受訪者提供)

疫情持續蔓延，不少家長憂心子女出現病徵，而上班族、患慢性疾病人士及需配備藥物的市民亦希望有多一個途徑向註冊藥劑師進行健康咨詢。Vincent表示最近推出「屈臣氏隨時Chat」服務，大家可24小時向屈臣氏專業團隊如：註冊藥劑師、營養師、中醫師、健康顧問等，進行免費即時諮詢。

當客人持有香港註冊醫生、牙醫開出的藥物處方，藥劑師就能根據處方資料作出專業核實及分析，配出由註冊供應商提供的藥物，確保藥物品質及安全性。

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「屈臣氏隨時Chat」

1） 用手機瀏覽連結，再進行「屈臣氏隨時Chat」三步曲。（選擇健康服務→藥劑師服務→分店）

2） 透過線上服務向駐店註冊藥劑師預約或訂購藥物、進行健康咨詢。而需配備藥物人士亦可將藥物或處方藥單拍照傳送給藥劑師，讓其先查看所需劑量、處方藥物期限。藥劑師會提供藥物價錢及店舖貨量等資訊，讓客人有所預計，再考慮是否需要預留藥物。

3） 預留後，大家可隨時親臨指定分店藥房取貨，藥劑師亦會再次了解病徵及需要，詳細講解藥物注意事項。

藥物保存及處理

家長們會在家中存放各類「平安藥」以防萬一。Vincent指一般及大部分藥物，包括成人及兒童藥物均有有效日期。開封後，藥水可保存1個月，藥丸保存期則為6個月。如果藥丸變色或藥水出現沉澱物或雜質，代表已經變質，過期藥物會影響藥物功效及穩定性建議即時妥善棄置。至於保存方法，Vincent指建議將藥物於雪櫃內。

因為雪櫃門經常開關，在一冷一熱狀態下，令空氣中的水蒸氣，會令藥物表面凝結成小水點，加速水解及變質速度。加上藥水於冰冷情況下溶解度會降低，變成結塊；除非醫生處方列明需要存放藥物於雪櫃裡，否則不建議此做法。

▲ 藥袋上的藥物標籤，會列明服用方法、配藥日期及儲存方法等重要資訊，建議大家妥善保存藥袋及藥物標籤。

安全用藥/保存建議：

1） 應密封存放於乾爽、不透光、陰涼及小朋友接觸不到的地方，因為高溫或高濕度地會助長微生物滋長，加速藥物變質。

2） 不建議囤積藥物，定期清理藥櫃，將過期藥丟棄。

3） 保存藥袋，可供下次就醫時參考。

4） 萬一誤食藥物，應帶其盡快求醫。

快速測試產品教學示範

及時保護自己及他人，正確使用快速測試劑可確保檢測結果的準確性，Vincent指應選用政府指定或有國際認證的抗原快速測試產品，包括香港政府、美國FDA EUA緊急使用受權產品、歐盟CE、HSA認證。他亦有以下教學示範和注意事項分享。

快速測試前，除要了解採樣方法外，最重要是先清潔雙手。快速抗原測試結果只供參考，不能夠取代核酸檢測。如果快速測試呈陽性結果的話，建議即時做多一次，亦建議盡快求醫，做核酸檢測覆核結果。

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使用方法：

1） 將採樣棒放入兩邊鼻腔並旋轉數圈。

2） 把採樣棒放入含試劑的小膠瓶。

3） 關上小膠瓶瓶蓋。

4） 滴3滴試劑到檢測裝置橢圓形位置中。

5） 靜待約15-20分鐘。

6） 完成並顯示陽性/陰性結果，一條紅線為陰性、兩條紅線為陽性。

（請根據及參考說明書指引）

▲ 完成並顯示陽性/陰性結果，一條紅線為陰性、兩條紅線為陽性。(圖片由屈臣氏提供)

注意事項：

1） 快速抗原測試存放於室溫地方，避免存放於高溫、高濕度的地方，如廚房或洗手間。

2） 留意快速抗原測試的有效日期，過期產品有機會令測試結果有偏差

3） 了解清楚抗原快速測試的採樣方法，如：鼻腔拭子、咽喉拭子或是深喉唾液。

4） 進行抗原快速測試前要清洗雙手。

5） 讀取時間要準確於15-20分鐘後，不建議太早或太遲，否則顯示線會較朦朧及有偏差。

6） 由於採樣的分泌物及體液具傳染性，使用後要密封妥善棄置。

7） 陽性檢測結果人士應盡量尋求家人、朋友協助，或利用速遞服務提交深喉唾液樣本，並耐心在家等候結果如結果呈陽性，有關人士需聯絡民政事務總署專線（2835 1473），可能會被安排送院治療。強制檢測者請根據政府指引。

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責任編緝：張懿慧