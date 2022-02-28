【BNO簽證放寬】 移英港孩告別填鴨教育 港媽：要重新適應自主學習模式

▲ 英國學習模式大不同，BNO移英家長或需要時間適應。

英國進一步放寬港人BNO移民簽證計劃，令移居英國再度成為城中熱話。英國內政部亦公佈，BNO簽證自去年1月底推出以來，至去年底，申請人數已突破10萬人大關。而不少移民英國人士都是家長。有家長表示，子女到英國讀書後，表達能力較以前強了，但站在家長角度卻要重新適應自主學習的學習模式。

育有一子的移英港媽陳太（Beatrice）表示，兒子來到英國後，告別填鴨式教育，反而更有學習興趣，「返學開心咗」。不過，她指出，英國的教學模式比較注重自主學習，沒有教科書，家長難以跟進子女學習進度。女兒在英國就讀小學四年級的Fiona亦表示，英國的老師教學比較寬鬆，「有時要求學生回家學生字，但你冇做足，都唔會責罰你」，惟她指，女兒放學後有更多時間閱讀課外書，到當地讀書後，表達能力亦更強。

Beatrice的兒子去年5月抵達英國，當時12歲的他正準備入讀中學。Beatrice出發前，已提前為兒子報讀薩里郡（Surrey）的公立學校（State School），讓兒子一到步即可入學。她指，英國部分地區學位較為緊張，且報讀學校需要有住址，暑假期間，處理分配學額的政府部門又屬假期，因此家長移英前，應先做足功課，

要物色學位較充足，學校教學水平較好的學區定居，同時也要擇好時機，最好不要暑假時抵達。

科目內容深入、多元化

經歷一年英國生活，Beatrice認為，最令他難以適應的是英國的教學制度，「香港有教科書，有功課，好清楚小朋友學咗乜，有咩要溫書，但我仔完全一本書都冇，冇功課，有時可以好得閒。」她解釋，當地教育強調自主學習，課堂上學習的內容，全靠學生抄筆記，如家長想要跟進子女學業，

簡直要好似做偵探咁，由啲筆記或者老師俾嘅參考資料到，去挖掘蛛絲馬跡。

不過，她指，中一的兒子，學習內容並不比香港淺白，「好多open-end question（開放性問題），例如中一已經要學生自己揾資料，去理解糧食危機，探究滑翔機嘅力學原理，科目亦相當多，從較傳統嘅數學、歷史、化學、物理，到實用的木工、烹飪，再到西班牙文、法文，甚至宗教研究、話劇都有，種類相當多。令小朋友眼界更大，更有國際視野，不過家長就煩啲，教唔到佢幾多，呢邊補習社又冇咁盛行」。

家長難介入子女學習

她又指，當地學校有考試，有評分，但就沒有排名。他的兒子和一般亞洲學生一樣，數學科有明顯優勢，其他科目也跟得上，「不過真係要小朋友比較自律，呢度重視全人教育，自理能力強嘅學生，讀書都會冇問題。我個仔讀書仲開心過以前，反而係我哋作為家長，變咗冇乜信心，因為都冇嘢可以介入，冇嘢可以操控小朋友學業。」她坦言，英國的教學風格，令她擔心兒子的學習進度。

至於文化差異問題，Beatrice分享兒子初入學時，也嚐過種族歧視的滋味，「有個同學嘲笑佢係Chinky Eyes（咪咪眼），不過佢好快就識自己處理到，最後仲同笑佢個同學做埋朋友，當然當地教育亦相當重要」。她指，兒子學校以白人為主，其他族裔也佔3成左右，有印度裔和其他亞裔，同班同學中，另外只有一名港人學生，而學校教育十分注重共融和尊重不同文化，一旦有學生作出種族主義言行，老師會立刻介入，其他大多數學生亦會「幫口」，責怪歧視少數族裔的同學，

依家佢同成班同學都有好好嘅友誼，成日一齊zoom傾計，有當地白人、印度裔、香港小朋友。

語言溝通需時適應

移居到英國南部城市修咸頓(Southampton)的Fiona指，當地目前較少港人定居，女兒全校亦只有她一名港人學生。9歲的女兒Portia原本在港就讀直資小學，其入讀當地公立學校，初時與當地學生用英語溝通有困難，「當地人講嘢口音同用詞都比較唔同，我女以前英文程度唔算低，但英國小朋友講嘢好快，亦唔似大人咁會就你放慢速度講」。

不過，女兒上學兩個多月後，開始發現聽當地人說話，無需像以前一樣專心，「開始容易聽得明，上堂有時發下夢，都聽得到同學、老師講嘅嘢」。Fiona認為，小學是小朋友移居英國的好時機，因語言及社交上較容易適應，亦已有一定中文基礎。

課餘時間多 老師少責罰學生

她同樣發現，英國的學校沒有書本，亦較少佈置功課，「我間學校在當地已經算嚴格啦，老師初時亦特別提我，學校會佈置功課，叫我要理解，但真係開始返學時，先發覺啲功課其實好少，只係上網叫你答下問題，或者叫你睇書，就算你返屋企冇做到老師要求，老師都唔會話你」。

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她指，當地學生比較多課餘時間，「好多香港小朋友，原本每日有6至8樣功課，到英國之後真係多時間到到要打機打發時間」。惟Fiona表示，自己有督促女兒一定要完成老師佈置的家課，例如學生字等，「佢唔會叫你要默書，但會叫你自己返屋企睇，然後下次嘗試運用啲生字，我會叫阿女一定要跟老師講嘅做」。她又發現，女兒英文有進步，放學後亦更愛看英文書。

鼓勵兒童表達自我 港孩自信增

此外，英國就算小學生課程，亦會經常探討時事，「會好注重日常生活嘅教育，討論每日新聞，有時甚至會花半日時間去森林睇樹木、昆蟲，作為一種生命教育，當地小朋友亦更愛表達自己，有禮貌，大方得體，唔似香港小朋友咁怕醜」，Fiona說，她全家搬到英國後，看到女兒也在轉變，女兒更利用課餘時間學會剪片，開設YouTube頻道「love Little Portia in UK」，親自做小主持，介紹英國日常生活。

不過，Fiona和女兒也承認，當地生活雖然平靜，「治安好，完全冇歧視，因為當地人都會同世界各地人通婚」，但確實較香港沉悶，不熱鬧，因此她們有時會想念大城市；同時，英國小朋友自律性比較弱，「性格係好free，當地又唔流行私人補習」，家長或要花更多時間陪伴及協助孩子管理課餘時間。

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責任編輯：莊恭南