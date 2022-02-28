【IB攻略】4個IB生物科應試小貼士　專教分享溫習要訣融會貫通課題

▲ 專教分享IB生物科應試貼士，分享溫習要訣要融會貫通課題。（istock圖片）

上回筆者和HKExcel 資深IB 生物化學科專家 Karina 分享兩個“DOS” 的貼士，今回將會和大家分享兩個“DON'TS”！絕對不能做的事！

Don’ts 1: 臨急抱佛腳

「資訊量大」是生物科的一大特點，Standard 和 Higher Level 的同學分別要準備6和11個課題應試，很多同學往往到後期只記得最近學習的課題，而把學期初學習的課題忘記得一乾二淨。

要避免這個情況發生，大家要好好利用各個假期，例如聖誕節、復活節及暑假，製作溫習時間表，鞏固已學習的課題知識，不要每一次都等待老師宣布測驗內容才點對點溫習。

另外，溫習時要避免只拿着課本乾看，要多理解課文脈絡和知識點之間的關係。避免發生溫好書，但做練習時，腦袋卻一片空白，未能把知識應用出來的情況。

筆者建議，同學們溫習時可把課題分成小分題，在開始溫習前，先準備一張白紙，把能夠回想到相關的課題內容都寫在紙上，然後才打開課本，重點溫習剛才忘掉和不確定的知識點，這能有效提升溫習效率。

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Don’ts 2: 死記硬背

除了要熟習各個課題內容，更要把各個課題融會貫通，不能只死記硬背，以下列這條2018年的七分題為例：

“Explain the importance of hydrogen bonding for living organisms.”

作答時，除了要用到SL 的Topic 2.2（Water) 有關概念，還要提及.2.6 (Structure of DNA and RNA),2.7 (DNA replication, transcription and translation)和HL 的 Topic 7（Nucleic Acid）才能獲得滿分。

所以溫習時要多留意課題間的關係，要多跳出框框，不要只順着課題的出現次序溫習，才能增加自己衝擊level 7的機會！

最後希望各位同學都能好好把握最後這幾個月時間，利用以上貼士，在生物科考試時勇奪佳績！

有關「4個IB生物科應試小貼士（上）」可【按此】瀏覽

文章獲HKexcel IB Specialist授權轉載。

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撰文 : Ryan & Edward HKexcel IB Specialist創辦人