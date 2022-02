【IB攻略】4個IB生物科應試小貼士　專教分享溫習要訣融會貫通課題

▲ 專教分享IB生物科應試貼士,分享溫習要訣要融會貫通課題。(istock圖片)

上回筆者和HKExcel 資深IB 生物化學科專家 Karina 分享兩個“DOS” 的貼士,今回將會和大家分享兩個“DON'TS”!絕對不能做的事!

Don’ts 1: 臨急抱佛腳

「資訊量大」是生物科的一大特點,Standard 和 Higher Level 的同學分別要準備6和11個課題應試,很多同學往往到後期只記得最近學習的課題,而把學期初學習的課題忘記得一乾二淨。

要避免這個情況發生,大家要好好利用各個假期,例如聖誕節、復活節及暑假,製作溫習時間表,鞏固已學習的課題知識,不要每一次都等待老師宣布測驗內容才點對點溫習。

另外,溫習時要避免只拿着課本乾看,要多理解課文脈絡和知識點之間的關係。避免發生溫好書,但做練習時,腦袋卻一片空白,未能把知識應用出來的情況。

筆者建議,同學們溫習時可把課題分成小分題,在開始溫習前,先準備一張白紙,把能夠回想到相關的課題內容都寫在紙上,然後才打開課本,重點溫習剛才忘掉和不確定的知識點,這能有效提升溫習效率。

Don’ts 2: 死記硬背

除了要熟習各個課題內容,更要把各個課題融會貫通,不能只死記硬背,以下列這條2018年的七分題為例:

“Explain the importance of hydrogen bonding for living organisms.”

作答時,除了要用到SL 的Topic 2.2(Water) 有關概念,還要提及.2.6 (Structure of DNA and RNA),2.7 (DNA replication, transcription and translation)和HL 的 Topic 7(Nucleic Acid)才能獲得滿分。

所以溫習時要多留意課題間的關係,要多跳出框框,不要只順着課題的出現次序溫習,才能增加自己衝擊level 7的機會!

最後希望各位同學都能好好把握最後這幾個月時間,利用以上貼士,在生物科考試時勇奪佳績!

文章獲HKexcel IB Specialist授權轉載。

撰文 : Ryan & Edward HKexcel IB Specialist創辦人