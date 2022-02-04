姿勢不良「肩頸痛」！單靠止痛藥？ ANKH機能再生新興治痛方法

疫情嚴峻，無論你是在家工作抑或需回辦公室努力向上，長時間使用電腦，久坐不站，甚至不良姿勢如習慣「翹腳」等，也容易引發各種痛症，包括肩頸痛、肩周炎（五十肩）、網球肘、腰背痛、坐骨神經痛、膝關節痛（膝蓋痛）。止痛藥是紓緩痛楚的方法之一，但大家別以為止痛藥是萬能，甚麼病都能一吃「解千愁」，其實只是治標不治本的方法，長此下去更會加重痛症！近年就興起一種名為「機能再生」的止痛方法，聲稱能堵截痛症根源及重整自身機能，究竟好唔好 ? 原理又是甚麼？



全球每5人有1人患痛症 尋找「痛」源能治本



據世界衛生組織的統計數字顯示，每5個成年人當中就有1人患有長期痛症。香港大學民意研究組亦曾經進行「香港頑固痛症患者意見調查」，發現507名年齡界乎25至65歲的受訪者當中，過半數表示已有頑痛超過兩年，五成四更曾因為不同的痛症而需要服用止痛藥。這足以證明痛症影響着全球人們的生活，尤其身處分秒必爭的香港地，上班族只顧「搵錢」，長時間使用電腦、手機，重重複複的動作令肩頸和腰背成為重災區，造成勞損及慢性疼痛，即使有錢也未必有健康。別以為閒時在家做運動就很健康，同樣存有危機，一些伸展運動如瑜伽等，很多人因為錯誤姿勢而容易扭傷，亦會令痛症加劇，結果得不償失。另外，隨著年齡增長，關節之間的軟骨組織亦會逐漸磨蝕，潤滑分泌減少，關節活動時就容易互相磨擦而造成痛楚。



面對痛症，很多人會選擇吃止痛藥或是貼止痛貼，但其實這些都只能紓緩一刻的痛感，未能治本。因此，近年就有健康專家提出機能再生的概念，指痛楚其實是一個指標，也是亞健康響起的警號，所以要真正解決問題，就要先知道痛症的來源。

▲ 註冊中醫師先會透過望、聞、問、切進行問診，了解患者的病史、症狀及脈象等，綜合評估出痛症出現的原因，再因應分析結果採取相應對策。

ANKH機能再生診斷精準 中西合璧改善痛症



ANKH機能再生其實與中醫「治未病」或西醫「預防勝於治療」概念相似，透過修復痛患(Restore)、去瘀排酸(Detox)及強化鞏固(Strengthen)三個步驟，徹底解決例如肩頸痛、肩周炎（五十肩）、網球肘、腰背痛、坐骨神經痛、膝關節痛（膝蓋痛）等痛症問題。



註冊中醫師先會透過望、聞、問、切進行問診，了解患者的病史、症狀及脈象等，綜合評估出痛症出現的原因，再因應分析結果採取相應對策，包括使用已取得美國FDA及歐盟CE認證的國際高端儀器及專利技術，深入痛點重整肌肉及關節的活動能力，從根源改善機能衰退帶來的亞健康問題。同時，這裏更有註冊營養師建駐場，根據每位患者不同的體質，建議合適的營養方案，中西合璧為患者改善痛症的困擾。即使在疫情下，ANKH機能再生也不遺餘力幫助不少患者成功處理痛症。

▲ 療程後可即時看到肩周炎患者得到改善效果，加上運動科學顧問會提供一些日常運動及正確姿勢建議，讓你在家也能持續護理，同痛楚拜拜。

第一步 修復痛患



據健康顧問解釋，痛楚是肌肉及筋骨發炎的傷患反應，所以要「止痛」，首要就是找出引致痛症的痛點及相關患處，再循肌肉結構追蹤發炎及傷患位置，以生物電流方式透過循環系統帶走發炎物質，消除炎症，達到根源止痛的效果。

第二步 去瘀排酸



中醫有云「血不通則痛，氣不通則腫」，經絡及血氣不暢通會令肌肉及關節出現腫痛情況，而去瘀排酸就可以促進血液循環、行氣活血，促進身體排毒機能及免疫系統，達到消腫止痛效果。

第三步 強化鞏固



痛楚消退之後，下一步就是強化及鞏固肌肉。專利的強力電磁波透過特定頻率及強度，觸發肌肉收縮及放鬆，以機器代替運動的方式鍛鍊較弱的肌肉，增加筋腱活動能力，減少未來受傷或疼痛機會，達到機能再生的效果。而運動科學顧問亦會因應患者的問題而作出日常運動及正確姿勢建議，在家可以持之以恆護理，同痛楚Bye Bye之餘亦可令身體機能回復健康。



2步預防及紓緩肩頸痛

大家除可透過機能再生治痛外，在家或辦公室還可配合以下的小貼士，2步幫助預防及紓緩肩頸痛。



1. 保持良好姿勢



無論是坐著還是站著，時刻保持良好姿勢，是預防肩頸痛的最好方法。

坐姿：選擇高度要適中及能支撐背部的椅子。桌子的高度要適中，讓頸部不必前傾。避免長時間低頭，如使用手機、電腦、閱讀等，以免過度勞役及對頸部造成壓力。

站姿：站立時，頭部要保持水平位置，下顎向內收入，使頸部穩定及肌肉鬆弛。



2. 定時拉筋運動



再忙的工作也要時不時換個姿勢或活動筋骨一下，避免肌肉因長時間維持同一姿勢而過份拉扯。時間許可的話更可每隔一至二小時進行拉筋運動。

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