【齊心抗疫】中銀人壽與醫思健康捐贈快速抗原檢測包予聖雅各福群會

▲ 中銀人壽與醫思健康捐贈快速抗原檢測包予聖雅各福群會。(資料圖片)

中銀人壽夥拍醫思健康今日公布，向聖雅各福群會提供總值港幣50萬元的新冠病毒快速抗原檢測包，獲歐盟認證，準確度逾97%。快速抗原檢測包將派發予有迫切需要的基層家庭、長者院舍及其前線員工，支援他們的防疫需求。

中銀人壽執行總裁鄧子平表示，第五波新冠疫情日益嚴峻，令市場對快速檢測的需求急升，社區對這方面的需要更加迫切。

醫思健康主席、執行董事兼行政總裁鄧志輝表示，現時疫情肆虐，提升檢測容量對抗疫而言至關重要。集團本次很高興與中銀人壽合作捐贈快速抗原檢測包， 全力支持及配合全社會的防疫工作，共克時艱。

聖雅各福群會總幹事李玉芝表示，第五波疫 情對社會帶來嚴峻影響，感謝中銀人壽和醫思健康捐贈抗原檢測包，以解燃眉之急。這批抗原檢測包除了讓一眾基層家庭、獨居長者、雙老家庭等受惠，同時亦能讓前線同工帶來保護。

除新冠病毒快速抗原檢測包之外，醫思健康旗下三間指定診所也會優先為長者及小童提供科興疫苗接種服務。

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責任編輯：洪芷晴