【新冠肺炎】醫管局為確診院舍提供免費中醫　院友治療1星期後陽性轉為陰性 

▲ 醫管局開展「安老院舍中醫診療服務」計劃，支援安老院舍應對第五波嚴峻疫情。 （陳國峰攝）

新冠疫情嚴峻，醫管局開展「安老院舍中醫診療服務」計劃，由註冊中醫師為感染新冠的安老院舍院友提供中醫診療，以支援安老院舍應對第五波嚴峻疫情。

計劃將以安老院舍為單位，由註冊中醫師提供遙距中醫診療或外展中醫服務，為屬於確診安老院舍院友及職員，按臨床情況處方中藥，提供3次診症次數，每次處方不多於5劑中藥，並安排運送中藥到安老院舍，合資格病人將可獲豁免中醫診療費用。

服務於2月21日開始試行，香港浸會大學及香港註冊中醫學會皆有參與先導計劃，至今已服務22間安老院舍，截至昨日（27日），合共提供近300診症人次。醫管局總行政經理（中醫）黃巧雲期望，計劃未來可提供約10,000診症人次。

香港浸會大學協理副校長（中醫藥發展）卞兆祥表示，計劃反應正面，確診病人服用中藥後病情大多好轉。參與計劃的深水埗一間院舍負責人陳姑娘（化名）指，該院舍有7個老人確診，出現咳嗽、發燒等徵狀，形容「咳到成間屋都聽到」，而院舍內亦因此人心惶惶，不知道如何求助。故陳姑娘得悉計劃後，便立即報名，現時有個別長者已轉為陰性，咳嗽亦大為紓緩。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津