【眼睛去旅行】綠遊香港免費綫上節目　留家避疫網上深度遊港島南丫島【內附連結】

▲ 請來水務署工程師羅樂民（右），介紹大潭水塘水務設施的歷史及興建大潭水塘群的小故事。（圖片來源：港燈）

第五波疫情嚴峻，為免加重香港醫護人員負擔，即使留家再悶也好，也要暫時忍耐。安坐家中其實也有不少好節目，由港燈及長春社合辦的「綠遊香港」計劃，自去年起推出免費綫上遊，讓市民在家都能享受本地遊的樂趣。



早前仍可上山下海避疫，但第五波疫情來勢洶洶，非必要最好別外出避免感染，惟有轉戰綫上遊。近一兩年網上直播以及影片節目已不是新鮮事，不受天氣所限，隨時隨地都可以收看，都是不錯的活動。

▲ 龍虎山郊野公園綫「戰蹟風雲」中，介紹了見證香港歷史變遷的英式郵筒。（圖片來源：港燈）

港島南丫本地導賞



「綠遊香港」是港燈與長春社合辦的環保教育計劃，其實早於2005年已開始，並推行「共創『綠』南丫」與「探遊『綠』港島」兩個社區環保項目。以往舉辦實體導賞團，介紹香港的生態文物資源，令市民在認識大自然及文物之餘，同時提升環保意識和培養正確的生態遊態度。



港燈企業傳訊經理彭淑琼（Gigi）介紹計劃：「項目開發了11條生態文物徑，其中6條位於香港島，有灣仔、西區、東區、香港仔郊野公園、大潭郊野公園與龍虎山郊野公園的路綫，另外5條則位於南丫島南北兩段。生態文物徑沿途特設教育資訊牌，提供有關各種生態文物的資訊。」

▲ 疫情前的實體導賞團，生態導賞員向參加者講解大潭郊野公園內的有趣植物。（圖片來源：港燈）

疫前每月開團



活動培訓了超過200位生態導賞員，來自不同背景，為市民義務帶領導賞團。長春社項目經理王詠琹（Karen）表示：「以往每月也有一至兩團南丫及港島的公眾導賞團，每位收費才$40。為保持質素，每次最多只有15位參加者左右，以免影響他人及環境，有違生態旅遊的原則。」



參與實體團的人數有限，計劃亦特別推出了智能手機應用程式供免費下載，方便愛好行山人士自遊行。但去年疫情開始嚴重，他們不想鼓勵大眾出外，於是開發綫上遊。2021年4月展開首次綫上遊，每月一次開辦了9團，有超過1,300位參加者參與。今年再接再厲推出6團，隔月展開，1月剛有一團南丫島綫，之後輪到3月的龍虎山綫。

▲ 專業導賞員帶參加者觀鳥，欣賞大自然及生態之美。（圖片來源：港燈）

嘉賓同遊主題多元化



綠遊香港成立最初只有3條南丫島路綫，後來再加入港島郊外及市區，去年更推出的最新東區綫「光影城東」，細心經營成今日11條路綫。綫上遊則以當中5條路綫為骨幹，抽出精華題材，再演變成不同節目，如灣仔綫有廟宇及典當主題，即使是相同路綫，都會有不同內容及嘉賓。



團隊特別外出拍攝，剪輯製作成短片，由Karen擔任主持，並有導賞員及受邀嘉賓同行。嘉賓會進行專題分享，令整個體驗更加豐富。例如之前有水務文物歷史、典當業文化、生態攝影、廟宇文化及蠔礁生態等主題，就請來業界的專家包括工程師、大自然生態協會代表、香港觀鳥會代表、生態攝影師、典當業及地廟宇文化研究者等。每次也會分享一些環保小貼士，讓人除了遊覽景點之外亦獲得知識。



整個節目長約1小時，除了播放短片之外，同時亦有導賞員及嘉賓一同分享及訪談，亦有互動發問時間及有獎遊戲，誠意十足。Karen笑說：「雖然未必能親身到現場，但學到的知識及看到的景物，可能反而更多！」

▲ 南丫島 「生態初探」綫上遊短片中，參觀了島上的天后宮。（圖片來源：港燈）

節目具教育意義

今年綫上遊將舉辦6次，他們原先預計將部分節目於學校及非牟利機構進行。「最初的想法是親自到學校及老人院舍播放，之前疫情沒有那麼緊張時，我們曾到訪老人院與20位長者分享南丫島節目，老人家其實很難外出，因此反應不錯，同時可善用資源。」



綫上遊以zoom來進行，需預先上網報名參加，大多數人都是經Facebook或是長春社及港燈的會員電郵通訊得知，沒有太多宣傳之下，成績叫人滿意。Gigi稱：「最初只有百多人，後來愈來愈多，最多試過有300多人出席。受歡迎程度亦與主題有關，最多人看的包括南丫島、大潭和灣仔當舖，可能典當業比較神秘，我們請來一位曾撰寫書籍的專家當嘉賓，題材吸引。」



觀眾的意見偏向正面，他們最喜歡嘉賓的分享及互動，Karen說：「如上次蠔礁的題目，講者提及山海一家，山上污染會落到海中，不少參加者也有啟發，對各種環保議題更為關注。而且亦有觀眾反映節目比預期中深入和豐富，證明節目有教育意義，看完也會有得着。」

▲ 港燈在南丫島興建的「南丫風采發電站」，有很多鮮為人知的冷知識分享。（圖片來源：港燈）

有助推廣保育信息



做綫上遊的好處是參與人數比實體團大得多，以前有人數限制，現在則可擴展至數百人，對推廣保育的信息更為有效及更遠。Karen亦指出，導賞員也會有新的體會：「以前是面對面講，現在則要對着鏡頭，對他們來說很新奇，是一個新挑戰。」



但難度除了要解決技術問題，也有很多事前準備工夫；揀選題材方面，也要花很多心力去思考。「以前一條路綫行兩、三小時，已定好所有景點。但現在則要濃縮成1小時精華，篩選主題和景點，就要慢慢觸摸。而且每次都要開會傾好流程及鋪排，如何吸引到觀眾繼續聽下去，以及聆聽意見作調整。這些工作都更花時間，對我們來說是學習機會。」

▲ 「光影城東」中訪問了於北角工作逾半世紀的上海理髮店馬玉成師傅，分享區內生活點滴。（圖片來源：港燈）

老少咸宜新路綫

實體團被迫擱置，以綫上遊形式繼續經營，無懼風雨安坐家中享受生態遊的樂趣。Karen預告3月26日的龍虎山郊野公園綫--「戰蹟風雲」，是個首播的節目。除了會帶觀眾到松林廢堡，講講歷史及戰爭故事，另外聯同香港觀鳥協會合作，介紹這個觀鳥好地方，相信會很精采。



5月的灣仔綫雖然未拍攝，但已邀請了嘉賓主講灣仔海岸綫的發展；南丫島精華遊亦會集中兩條路綫的主要景點，內容會包含發電站、山草藥等，跟以往做過的生態環境、歷史、生態攝影等主題也完全不同，有興趣可以密切留意。

▲ 「戰蹟風雲」中會講觀鳥，在龍虎山可欣賞到被列為世界瀕危動物的小葵花鳳頭鸚鵡。（圖片來源：港燈）

綠遊香港綫上遊

費用：免費

活動形式：Zoom直播

網址：www.cahk.org.hk/zh-hant/work/GHKG/

龍虎山郊野公園綫--「戰蹟風雲」



日期：3月26日11am至12nn



灣仔綫--「匯聚下環」



日期：5月28日11am至12nn



南丫島綫 --「南丫精華遊」



日期：7月23日11am至12nn



大潭郊野公園綫 --「水塘物語」



日期：9月24日11am至12nn



東區綫 --「光影城東」



日期：11月26日11am至12nn



記者：張頌婷