【第五波疫情】內地第三批專家抵港　組長梁萬年：深感責任重大

▲ 梁萬年。（陳國峰攝）

由5位專家組成的「中央援港防控專家組」下午抵港，國家衞健委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年擔任組長。

梁萬年表示，香港第五波疫情牽動全國人民的心，中央高度重視，要求全國上下，全力以赴支持港府抗疫工作，今次是第三批專家來港指導和協助港府的抗疫工作，團隊深感使命光榮，責任重大。他指，香港當下疫情仍很嚴重，強調會抓緊時間努力工作，和香港專家一道緊密合作，充分交流，確保香港實施有效的防控策略和措施，確保港人身體健康，深信有中央堅定支持及港府領導，香港一定能早日戰勝疫情。

▲ 第三批內地專家組抵港。（陳國峰攝）

梁萬年是至今支援本港抗疫的內地最高級別專家。他早前接受傳媒訪問時建議，香港當務之急是擴大核酸檢測範圍，更快找到傳染源，並對密切接觸者進行有效追蹤。他又指出，「動態清零」對港仍適用，若今後有更有效的藥物出現，讓人類戰勝病毒，就可與之共存，但現在說「躺平」為時過早。他又指出，香港要考慮「幾個精準」，包括：怎麼精準地進行流行病學調查，精準劃定密切接觸者。

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記者：林曉君