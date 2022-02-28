【全民檢測】全民強檢用身份證劃分次序恐增加交叉接觸　曾智華：退休高官擔心倒瀉籮蟹

▲ 政府將於3月推行全民強制檢測。

全民強檢，三月出台，呢個關乎每一個香港人的大型政策，絕對不得有誤！

之但係，出台前，根本無足夠時間反覆醞釀就如此匆匆推出，全程由上而下，一聲話用身份證編號劃分先後檢測次序就去馬……

我肥碌收到幾個退休頂級高官信息，不約而同擔心：「唉……分分鐘倒瀉籮蟹喎！」

一向以來，重要政策醞釀期，具體計劃未落實前，上層會將意念先交相關部門及政務官開「踢蹺會」，有人扮正有人扮反，將所有可能發生的情況全部翻出，然後逐樣諗點補鑊。因若上到立法會才俾議員篤出甩漏，咁就乜面都無晒嘞！

但近年香港愈來愈興權力最高者一錘定音，咁，上中下各層官員，為免提出相反意見可能被兜口兜面窒……當然唔出聲啦！反正，出錯孭鑊一定是「始作俑者」。

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退休高官們，正正睇到今次政府用出生年份來劃分檢測次序，如此，一個家庭、一間公司、一座大廈、一個小區……以至一個大區，就有N咁多人需不同時段出出入入做檢測，大大增加交叉接觸。

帶病毒者，驗完未有結果，就要回歸家庭、公司、大廈、社區……活動，有機會在結果出來前，不停播毒。如此，可能大量不同身份證編號者因為四出排隊檢測，上上落落公共交通而「中招」。

本來，最簡單做法是完成一個區，清零，再做另一區，好等居民毋須走出走入走散晒。

如今，弊！基於身份證編號各有不同，七百幾萬人由各區湧出排隊強檢，想想都知，必定倒瀉籮蟹！

全文刊於「經濟日報」，原題為《擔心倒瀉籮蟹》

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