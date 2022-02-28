【Disney+電影】《梅艷芳》足本導演版最後1集3月2日上架　見證梅姐精彩人生最後時光

▲ 【梅艷芳】足本導演版最後一集3月2日Disney+上架，與觀眾走過傳奇歌后梅艷芳精彩人生最後時光。

串流平台Disney+於2月初獨家播放電影《梅艷芳》的導演版，分拆成5段以劇集形式上架，最後一集的《梅艷芳》導演版大結局即將於3月2日下午4時上架，劇迷與影迷們記得較定鬧鐘追看。

《梅艷芳》導演版新增超過1小時從未曝光片段，加上重新剪輯的故事、調色及配樂，與觀眾於上架這一個月來結伴重溫一代傳奇歌后梅艷芳（梅姐）的璀璨人生，從童年在荔園賣唱時代，到芳華正茂踏上銀色旅途，輾轉經歷波折再重拾自信，成為香港甚至華人世界的頂級表演家。

第五集的大結局即將於3月2日下午4時上線，而《梅艷芳》導演版播出後好評如潮，繼續再次引起大家對梅姐的緬懷。

▲ （大會提供）

其中新晉演員朱鑑然表示：「這套電影適合認識或者不認識梅姐的人睇，而導演版可以更深入了解梅姐的故事。加上拍攝手法和美術，令畫面呈現得更加細緻豐富。」

而有份參演的歌手Manson（張進翹）則表示：「很感動在《梅艷芳》導演版內見到自己演出的一場，可以參與真的好開心，多謝導演同副導阿橙。」

2003年，梅姐以堅強的意志，挺着患病的身軀，迎來一個個殘酷的挑戰。摯友張國榮辭世後，梅姐雖然悲痛不已，但仍然盡力收拾心情，結集香港演藝界力量，於香港大球場舉辦《1:99音樂會》，親自擔任音樂會監製，為身處非典型肺炎疫境中的香港醫護人員及香港人打氣及籌款。

▲ （大會提供）

舞台上展現最後光芒

與此同時，梅姐的病情持續惡化，卻懇求醫生讓她再赴日本，與後藤夕輝見最後一面。二人相約於往日熟悉的地點，更顯命運弄人，濃濃的愛意只好化成輕輕的道別，愛情雖然感到無奈但有始有終地劃上句號。

回到香港後，梅姐更珍惜餘下的日子希望舉辦告別演唱會，她要求劉培基（Eddie）為她做一套婚紗，穿上它告別她最愛的歌迷、把自己嫁給舞台。忍受着身體的巨大痛楚，堅韌不屈的梅姐於演唱會舞台上展現最後的光芒。

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香港的女兒

一襲高貴婚紗、一首最後的《夕陽之歌》，梅姐轉身瀟灑揮手，說出一句「Bye Bye」。留在舞台上的，只有長長的婚紗裙擺，留於觀眾樂迷心中的，卻是一個永至難忘的天后身影。同年12月30日，最後演唱會舉辦後45天，梅艷芳辭世，香港告別了這位劃時代的巨星，香港的女兒。

一連5集《梅艷芳》足本導演版，最後一集將於2022年3月2日星期三下午4時於Disney+獨家上線，觀眾可以一口氣重溫5集精彩內容，再次感受天后梅艷芳的非凡燦爛人生。

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