【烏克蘭戰爭】烏克蘭兒童醫院醫護誓保BB　初生嬰深切治療部移師臨時防空洞

▲ 在烏克蘭一間兒童醫院，有醫護人員帶同初生嬰兒深切治療部的孩子逃亡。

俄羅斯24日向烏克蘭宣戰，連續多日發動攻擊，烏克蘭首都基輔及多個城市遭導彈襲擊，烏克蘭人奮戰死守家園。日前網上流傳一段影片，在烏克蘭一間兒童醫院，有醫護人員帶同初生嬰兒深切治療部的孩子逃亡至避難所，以免受戰火侵襲。

據英國《鏡報》報道，上周四（24日）俄羅斯軍隊兵分三路圍攻烏克蘭，烏克蘭東部城市第聶伯羅（Dnipro）是被俄軍砲擊的十幾個城市之一。聶伯羅一間兒童醫院初生嬰兒深切治療部（NICU）的BB，被醫護人員帶到去醫院的地下臨時防空洞，以躲避俄軍入侵。

最新影片推介︰

初生嬰轉送至臨時防空洞

當時大約有十多個初生嬰兒，其中一些嬰兒出生僅數小時而已，便要面對無情的戰火。這些初生嬰兒原本在病房接受照顧，俄羅斯突如其來向烏克蘭開戰，一群專業而富愛心的醫護人員帶著他們一起躲避。

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第聶伯羅彼得羅夫斯克州兒童醫院（Dnipropetrovsk Oblast Children's Hospital）新生兒科主任、51歲的Dr Denis Surkov拍攝影片記錄實況，他無奈表示︰

這是新生兒重症監護室，在防空洞裡。你可以想像嗎？這是我們的現實。

從影片可見，十多個瘦弱的初生嬰兒被毛毯包裹，有些嬰兒身上接駁了儀器，醫護人員在旁細心照顧他們，也有醫護人員把嬰兒抱在懷內安撫。由於他們緊急撤離，能帶上的醫療用品不多。

烏軍奮戰重奪第二大城市

綜合外媒報道，俄軍周日（27日）攻入烏克蘭第二大城市哈爾科夫（Kharkiv），並與當地烏克蘭軍展開街頭戰，市內傳出陣陣機關槍聲及爆炸聲。烏克蘭政府其後宣布，烏軍已經重奪哈爾科夫，更公布相信為被虜俄軍的相片。

俄羅斯國防部承認，有士兵在烏克蘭戰爭中陣亡，但並未透露俄軍具體傷亡人數。不過，烏克蘭國防部則指，俄羅斯有約4,300名士兵陣亡。另一方面，俄方聲稱，俄軍過去4日已經襲擊1,067個烏克蘭軍事基地。

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責任編輯︰王明芳