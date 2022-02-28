【理大暴動】涉理大外暴動10人被控　男生及運輸工認罪8人開審

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2019年11月18日理大校園外爆發警民衝突，事後10名男女被警方落案起訴暴動等罪，其中包括Youtuber易卓邦。案件今（28日）於區域法院開審，其中男學生及運輸工分別承認暴動罪，餘下8名被名開審。兩名被告承認的案情指，區被截停時曾毆打警員，警員遂使用警棍將他制服。兩人還押至4月12日進行求情及判刑，法官期間為兩人索取背景報告。

被告依次為女學生張永尚（20歲）、女學生林阡晴（24歲）、學生黃銘昊（18歲）、學生廖康良（21歲）、公司經理李屏樂（62歲）、商人易卓邦（27歲）、報稱無業的李家維（25歲）、清潔工人朱偉雄（43歲）、報稱無業的潘永杰（20歲）及運輸工人區海峰（23歲），同被控1項暴動罪。

廖、區另被控管有適合作非法用途工具罪，即廖在彌敦道及甘肅街交界一把鎚，及區於加士居道附近管有金屬索帶。李屏樂另被控在公眾地方管有攻擊性武器罪，即一個可發出鐳射光束的裝置。黃、區分別承認暴動罪，區原被控的1項管有工具適合作非法用途則存檔法庭。

黃、區承認案情指，大批示威者於2019年11月17日佔據香港理工大學，翌日有大批示威者於九龍區投擲汽油彈及堵路。當日約晚上8時半，數千名示威人士於佐敦加士居道和佐敦道之間的彌敦道範圍聚集，及以磚塊、道路護欄及長竹枝等雜物堵路。警方到場後多次警告，並於展示黑旗後施放催淚煙。惟示威者未有散去，更搭起障礙物，並向警方防線猛烈投擲大量汽油彈，以及照射鐳射光束，警方遂將防線退後。

及後警方展示「速離，否則開槍」的橙旗，惟情況亦不斷惡化。及至晚上10時左右，警方沿彌敦道及加士居道進行驅散和拘捕行動。警員20887掃蕩時看見約50名示威者往四方逃走，警員隨後在北海街近吳松街截停黃，黃掙扎及企圖逃走，但最終被警員制服在地上，並以非法集結罪作出拘捕。

偵緝警員12669在掃蕩時看見區向警方防線投擲1個汽油彈，區被截停時曾毆打警員，警員遂使用警棍，最終在加士居道循道中學外制服區，並以暴動罪拘捕他，區其後被搜出藏有1包金屬電線索帶。

至於其餘8名被告則否認控罪，案件隨即開審。控方開案陳詞指，8名被告被捕時大多作黑色裝束，佩帶護目鏡、面罩等裝備。張於彌敦道與北海街交界被警員截停，因企圖逃走被警員以警棍制服。林、潘則於北海街與吳松街交界、甘肅街被警員制服。

控方續指，廖則於彌敦道與甘肅街交界被制服，其後被搜出鎚子，廖在警誡下承認在地上拾到鎚子，並打算用鎚子打碎磚頭。李屏樂則在逸東酒店附近，跪在記者群內，手持鐳射棒指向警察後被制服，他於警誡下承認模仿他人以「燈」照射行車天橋。易、朱與李家維則在逃走時被警方制服。

聆訊下午續。

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記者：梁錦麟