【第五波疫情】今日新增34,466宗確診個案87人離世　累計宗數已破20萬宗【不斷更新】

本港疫情急劇惡化，昨（27日）錄26,026宗確診再創單日新高，蔓延近2個月的第5波疫情累計有近16萬人染疫；衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮對近日疫情非常憂慮，料短時間內確診個案升勢持續。政府今日召開疫情記者會，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮醫生和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業醫生會出席。

【16:57】歐嘉榮：全民檢測期間，相信政府會有措施規定市民留家。

【16:55】歐家榮表示，全港3個公眾殮房有506固定遺體空間，現已增至1,350個，亦因疫情令公眾殮房儲存量已達9成，正商討緊急措施處理。

【16:50】醫管局明起新增5間指定診所，指定診所至今為1.3萬人診症。

【16:40】醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業指截止昨日，有5882人確診或初步確診的病人在公立醫院、北大嶼山醫院香港感染控制中心、醫管局傳染病中心亞博社區隔離設施留醫。402人在竹篙灣隔離。呈報49人危殆，66人嚴重，過去24小時，87人離世。51-100歲，59男，28女，49位來自院舍，67人沒有接種，10人接種1針，10人接種2針。636人在第五波疫情中去世。大約70多人在院內篩查確診，員工有3160人確診。9間診所，有13000多個案，呼籲市民記得要電話預約。

由於數據滯後，2月19至上周五(25日)有37人離世，涉及23男14女，年齡介乎37至105歲，第5波疫情至今，公立醫院共有636名新冠病人離世，大部分是長者。昨日共有690名確診病人在過去24小時康復出院。

【16：30】衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，本港新增34,466宗確診個案，33588個案個醫管局確診；2391宗公共衛生防護中心化驗所確診，28487宗私人化驗所確診。4宗輸入，其餘都是本地。

他指出，單日再創新高，累積第五波已經有19萬3149宗確診，上升速度、趨勢很高。2、3日就數字就倍增。在2391樣本做基因分析，當中3個L452R病毒，佔0.13%，1902 宗懷疑Omicron，佔有79.6%，315宗仍然化驗中，剩餘171的病毒量不足以分析。

爆發院舍增至49間，港島3間，九龍32間，新界東1間，新界西13間，43都是安老院宗，6宗是殘疾院舍。49間院舍，有430名院友，包括62個員工。第五波已經影響涉及超過580間，涉及2900位院友，865名員工。

死亡個案累積到636宗，就442宗分析。有268名男，175名女性，11個月至104歲。大部分都涉及長者，60歲以上佔92%。

年齡分析，有4宗屬0-9歲兒童，這些個案，0.04%。2宗10-19歲，死亡率0.03%。20-59歲，29宗死亡，60-69歲有35宗，死亡率上升至0.17%，70-79歲有80宗個案，死亡率0.87%，80歲或以上292宗，佔66%。在80歲以上，死亡率上升到4.6%。

打針歷史，91%沒有完成新冠疫苗接種，403宗沒有完成接種，當中359一針都沒有打，佔81%。死亡率的分別很大。接種2針或以上，死亡率0.03%，沒有完成接種的死亡率0.27%。80歲或以上長者，打兩針死亡率0.27%，未有2針接種的死亡率4.34%，是16倍。和所有打兩針針，死亡率下降93%。歐嘉榮再次呼籲市民可以接種疫苗，因為疫苗對預防死亡有很明顯的效用，尤其是針對長者來說。HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

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記者：袁澍