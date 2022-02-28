【師傅愛你】七仙羽捐出廣告費助基層抗疫　七師傅贈3千個檢測包+500件防護衣予基層

▲ 七師傅「布施」廣告費以幫助基層市民。

本港第五波新冠肺炎疫情爆發，市民均購買快速測試包作檢測之用，風水師七仙羽師傅自掏腰包購買3千盒快速測試劑送贈基層市民，七師傅更親身落區派發測試包。這一年來七師傅為幫助市民出錢又出力，她說：「大約布施了一個廣告費的收入，希望幫助貧苦大眾。」

獲封為「廣告女王」的七仙羽賺到豬籠入水，不過七師傅懂得回饋社會，近日她跟醫療品牌合共捐出6000盒快速測試劑，贈予深水埗街坊，幫助低收入人士度過疫情難關，免卻奔波搶購之苦。

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▲ 七仙羽師傅夥SkyPro贈6,000盒快速測試劑予深水埗街坊。

七仙羽出錢出力

日前七師傅甚至身體力行，在深水埗向街坊派發。此外，七師傅還聯同醫療品牌合共送出500件醫療用防護衣，稍後會分批送贈深水埗區的安老院舍、殘疾人士院舍及有需要人士。

其實七師傅一向有定期派發不同物資習慣，她曾自掏腰包，訂購過萬支「七色開運水」及近萬個口罩送給深水埗街坊，鑑於近日疫情嚴重，故她即時派發快速測試劑。

她說：「因為限聚令不可以聚集人群，有見及此，我每當看見街坊行經或者到市場買餸菜，便會趁機贈送予他們，今天也派贈了幾千盒。」

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由於疫情嚴重，派物資也比較危險及風險比較高，故此七師傅做足防疫措施，戴眼罩及準備消毒用品，可幸她本身有修法，身上亦佩戴了不同防疫物品，以及掛了護身符。

她續透露：「今次疫情，我大約布施了一個廣告費的收入，用作購買抗疫用品，幫助貧苦大眾，希望大家都健康，而我亦養成每日檢測的習慣，一旦發現有病就盡快隔離、吃藥，當每個人都健康，那麼整個社區便會健康，全香港市民都會健康，很快便可恢復秩序。」

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保持正能量

正為ViuTV拍攝綜藝節目的七師傅，近日每天都有做檢測，提及近日接二連三有藝人確診，問七師傅拍攝節目可會擔心？她直言拍攝時不會知道身邊有沒有藝人或工作人員確診，也是看新聞才會知道，故自己會做好防護措施。

七師傅說：「我本身是修行人，每日都會修行唸經，身上戴有佛牌，手上有蓋印，也會多吃維他命C，保持正能量，不會令自己太擔心，目前身體狀況很好。」

▲ 早前已經派發檢測包。

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工作方面，七師傅慶幸未有太大影響，每日都繼續拍節目，但廣告及舞台工作就取消了，幸她思想一向比較正面，工作推遲了便當作休息，找其他事去做，例如多做慈善工作幫助別人，絕對不會浪費時間。

七仙羽憑主持綜藝節目《鬼同你上位》及《七救星》而成功上位，自去年中拍攝米綫店廣告大受歡迎後，七師傅就廣告接不停，一連拍攝了十多個品牌廣告，當中包括美容及大型超市廣告，成為新一代「廣告女王」。