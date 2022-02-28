【DSE2022】紅日將安排筆試　後備考期5.13、6.2　倘5月中疫情仍嚴峻將取消考試　

▲ （資料圖片）

教育局局長楊潤雄今日（28日）表示，仍積極爭取於4月22日如期開考，DSE考試將由1個月壓縮至3周完成。當局已於5月及6月準備兩個後備考期，最遲4月初確定開考日期。考評局表示，新考試時間表下，公眾假期及周日考生亦須應試，預計首兩周約6成考生已完成所有考試。

考評局秘書長魏向東表示，DSE暫定如期於4月22日開考，惟疫情發展難以估計，為減低考試因疫情而中斷的風險，按4個原則縮短考試日數，包括先舉行四個核心科目考試，以有8000人以上報考的「大科」先行，安排文理科交替考試；考試期間的星期日下午，以及公眾假期，包括勞動節翌日（5月2日）及 佛誕翌日（5月9日）進行考試；部分科目考試安排於同一天的上午和下午舉行，約20名考生需於同一天應考兩個不同科目。

另外，當局並已制訂後備應變方案，應對可能文憑試可能延期，如果疫情於4月初仍未明朗，文憑試將延後至5月13日至6月4日舉行筆試，延至8月10日放榜日期；若至4月下旬疫情仍未明顯紓緩，則會進一步把筆試延後至6月2日至25日舉行；若最遲至5月中，疫情仍然嚴峻，則會取消今屆文憑試。

魏向東指，如果文憑試取消，當局會按校內評估數據，預測學校考生的文憑試成績。考評局公開考試總監麥勁生指，考評局至今年3月底收集學校遞交的成績， 如果有學校未完成中六畢業考試，或模擬試（mock exam）成績，當局會接受中六級第一場考試的成績或年中考試成績。

自修生方面，麥勁生指，很難為自修生作出成績評估，形容考評局「無能為力」，因為亦要視乎考生在整年級中的成績排列，及過去數年的成績排名。他說，如取消文憑試，自修生可以選擇退出，當局會酌情退還考試費。

至於會否在文憑試期間，會否因疫情而中斷考試，或關閉考場，麥勁生說，要視乎衞生防護中心的意見，強調當局不希望要中斷考試，如要轉換考場，會請同區其他學校提供協助。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃悅晴