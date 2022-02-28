  • 20°C
香港時間 : 2022228日 (週一) 17:25
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【DSE2022】紅日將安排筆試　後備考期5.13、6.2　倘5月中疫情仍嚴峻將取消考試　

社會 16:31 2022/02/28

分享：

熱門 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

（資料圖片）

教育局局長楊潤雄今日（28日）表示，仍積極爭取於4月22日如期開考，DSE考試將由1個月壓縮至3周完成。當局已於5月及6月準備兩個後備考期，最遲4月初確定開考日期。考評局表示，新考試時間表下，公眾假期及周日考生亦須應試，預計首兩周約6成考生已完成所有考試。

考評局秘書長魏向東表示，DSE暫定如期於4月22日開考，惟疫情發展難以估計，為減低考試因疫情而中斷的風險，按4個原則縮短考試日數，包括先舉行四個核心科目考試，以有8000人以上報考的「大科」先行，安排文理科交替考試；考試期間的星期日下午，以及公眾假期，包括勞動節翌日（5月2日）及 佛誕翌日（5月9日）進行考試；部分科目考試安排於同一天的上午和下午舉行，約20名考生需於同一天應考兩個不同科目。

另外，當局並已制訂後備應變方案，應對可能文憑試可能延期，如果疫情於4月初仍未明朗，文憑試將延後至5月13日至6月4日舉行筆試，延至8月10日放榜日期；若至4月下旬疫情仍未明顯紓緩，則會進一步把筆試延後至6月2日至25日舉行；若最遲至5月中，疫情仍然嚴峻，則會取消今屆文憑試。

魏向東指，如果文憑試取消，當局會按校內評估數據，預測學校考生的文憑試成績。考評局公開考試總監麥勁生指，考評局至今年3月底收集學校遞交的成績， 如果有學校未完成中六畢業考試，或模擬試（mock exam）成績，當局會接受中六級第一場考試的成績或年中考試成績。

自修生方面，麥勁生指，很難為自修生作出成績評估，形容考評局「無能為力」，因為亦要視乎考生在整年級中的成績排列，及過去數年的成績排名。他說，如取消文憑試，自修生可以選擇退出，當局會酌情退還考試費。

至於會否在文憑試期間，會否因疫情而中斷考試，或關閉考場，麥勁生說，要視乎衞生防護中心的意見，強調當局不希望要中斷考試，如要轉換考場，會請同區其他學校提供協助。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。
立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃悅晴

相關文章

【DSE2022】DSE壓縮至3周完成　楊潤雄：最遲4月初確定開考日期
今日 14:14
【DSE2022】DSE壓縮至3周完成　楊潤雄：最遲4月初確定開考日期
【提早暑假】全港學校不遲於3月17日開始放「暑假」　本學年最後上課日為8月12日
今日 13:55
【提早暑假】全港學校不遲於3月17日開始放「暑假」　本學年最後上課日為8月12日
【第五波疫情】今日新增34,466宗確診個案87人離世　累計宗數已破20萬宗【不斷更新】
今日 16:25
【第五波疫情】今日新增34,466宗確診個案87人離世　累計宗數已破20萬宗【不斷更新】

你可能感興趣

【DSE2022】DSE壓縮至3周完成　楊潤雄：最遲4月初確定開考日期
今日 14:14
【DSE2022】DSE壓縮至3周完成　楊潤雄：最遲4月初確定開考日期
【提早暑假】全港學校不遲於3月17日開始放「暑假」　本學年最後上課日為8月12日
今日 13:55
【提早暑假】全港學校不遲於3月17日開始放「暑假」　本學年最後上課日為8月12日
【第五波疫情】今日新增34,466宗確診個案87人離世　累計宗數已破20萬宗【不斷更新】
今日 16:25
【第五波疫情】今日新增34,466宗確診個案87人離世　累計宗數已破20萬宗【不斷更新】
中學 疫情 DSE 教育局

最高瀏覽

【快速檢測】 政府派發快速測試包涉7個品牌　正建立陽性個案網上登記系統
23:31 2022/02/26
【快速檢測】 政府派發快速測試包涉7個品牌　正建立陽性個案網上登記系統
【紓緩童路】8歲女童患罕見病痛不欲生　父母拒絕用嗎啡止痛讓愛女痛苦地離世
11:31 2022/02/15
【紓緩童路】8歲女童患罕見病痛不欲生　父母拒絕用嗎啡止痛讓愛女痛苦地離世
【第五波疫情】暫停確診者光顧食肆安心出行通知　政府：將檢測資源留真正有需要的人
17:11 2022/02/27
【第五波疫情】暫停確診者光顧食肆安心出行通知　政府：將檢測資源留真正有需要的人