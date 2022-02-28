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【假消息】瘋傳立法會正為禁足令立法　秘書處：沒有為禁足令展立法工作

政治 15:48 2022/02/28

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在第五波疫情下，網絡上瘋傳，立法會正為禁足令立法，多區超市出現搶購潮。立法會秘書處今日澄清，立法會及其委員會，沒有就相關事宜進行任何討論，更呼籲市民留意立法會發放的資訊，可透過立法會網頁或立法會YouTube 頻道，即時收看或收聽會議現場情況。

昨日廣泛流傳了，一段錄音有關立法會正為全市禁足7天作點票的錄意，呼籲市民要有作好儲備糧食的準備，更多番強調消息可靠。事後已有多名立法會議員澄請，絕無此事。

然而，今日又再出現一段，有關禁足的訊息。

剛收到某位立法局（立法會）議員的助理的短訊，90%可能性，今日會點票，封城7-10日！

大家買多點的餸菜，如果吾（唔）係，吾（唔）好鬧我，鬧謝偉俊！

立法會議員謝偉俊澄清指，立法會一直沒有任何涉及封城動議，而瞭解行政、立法機關運作市民，也應知道類似緊急抗疫措施，完全無須經過立法會投票通過，強調從來沒有發放，任何類似訊息或呼籲，懇請市民不要隨便誤信網絡謠言，時刻留意政府最新資訊。

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：陳宛彤

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