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【交通事故】去年僅94宗致命交通意外97人亡　創1954年以來最低數字

社會 15:52 2022/02/28

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（警方fb提供圖片）

警方今日（28日）表示，去年全年一共發生94宗致命交通意外，並有97人在意外中不幸去世，數字為1954年以來最低。

另外，致命及嚴重受傷的交通意外數字由2000年的3000宗，每年平均減少2%，下跌至2021年的1918宗；相比2020年的2008宗，下跌約4.5%。

警方指，多年來警方不斷加強交通執法力度，交通執法數字由2000年接近140萬，平均每年遞增5%，增加至2021年接近390萬。而2021年對比2020約320萬的執法數字，更大幅增加20%。警方近年引入新的執法工具，例如電子告票及快速口腔液測試等，大大提高執法成效及阻嚇性，亦展示出警方打擊與交通相關罪行的決心。

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責任編輯：余思嵐

 

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