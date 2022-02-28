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【兒童染疫】兒童確診喉嚨痛難受 中醫推介桔梗泡水消炎化痰

兒童健康 17:33 2022/02/28

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若小朋友苦訴咽痛不適甚，可用10克桔梗泡水喝，有助消炎化痰。

香港第五波疫情嚴峻，每日確診數字過千，其中兒童確診個案急劇增加。醫院急症室爆滿，「中招」小朋友無法入院，帶回家後家長可以如何照顧？

首先，冬春換季期間氣候反覆，小兒幼弱本來就易感冒觸邪，所以家長應懂得分辨孩子是普通感冒還是感染肺炎，醫院內病邪多，貿然帶孩子到醫院範圍，可能更易染病。普通感冒會有發燒、怕冷、鼻塞流涕、打噴嚏、咳嗽、咽痛的症狀；而肺炎除了包含普通感冒的症狀，另會出現氣喘、呼吸聲粗糙、胸肺部痰濁聲等症狀。

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普通感冒是體表感受邪氣的一種疾病，除了服西藥外，還可採取傳統方法治療。中醫有一句「邪隨汗解」，意思是表邪可透過發汗而解，因此可以先為孩子洗一個溫水澡，然後喝一杯暖水，再穿衣蓋被，務求令小朋友輕輕出一身汗（不宜汗出淋漓），汗出後緊記換衣。若小朋友苦訴咽痛不適甚，可用10克桔梗泡水喝，有助消炎化痰。

至於感染肺炎初期，症狀如重感冒，孩子雖有發燒，但精神尚可、活動自如、懂得嬉鬧，家長無需過份緊張。此時家長應重點觀察孩子的一舉一動，包括：精神狀態、食慾、大小便狀況、以及定時量度體溫。而持續高燒達40℃患兒，家長應采取物理性降溫：以溫水洗擦洗身體，尤其額、頸、腋窩、大腿內側等位置，降溫效果明顯，防止小孩高熱致神昏抽搐。

假若發現病兒出現胸痛、心跳加速、呼吸困難、面色蒼白、唇舌及指甲發紫，甚至神志不清、抽搐等症狀，此時必須立刻送院。

最後提醒各位家長，除感冒和肺炎外，其他疾病如腸胃炎、尿道炎等亦可令小朋友發燒，注意兒童日常生活的接觸史，發現致病根源才可有效作出治療。如有疑問，應先請教家庭醫師，切忌胡亂服藥。

撰文 : 陳洛醫師

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