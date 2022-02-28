【兒童染疫】兒童染疫後易出現併發症　醫生教路為兒童作快速檢測要注意一件事

▲ 本港近日確診確診個案達至逾萬宗。（資料圖片）

本港近日確診確診個案達至逾萬宗，早前出現數宗兒童染疫後離世個案。有兒童呼吸科專科醫生提醒家長，雖然小童感染後死亡率雖然低於成人，惟幼童較易引發併發症，若小童發燒出現持續高燒、嘔吐、呼吸急速等要特別留意，如患童出現呼吸急促甚或昏迷，就應即時召喚白車。他又提醒家長小朋友使用快速檢測棒做檢測時，要注意插入的方向，以免小童感到不適。

▲ 養和醫院兒童呼吸科專科醫生吳國強。(養和醫院提供圖片）

養和醫院兒童呼吸科專科醫生吳國強指出，染疫成年人的死亡率為2％，而小朋友僅0.1%，惟1至2歲的幼兒確診後的入院率會比較高，確診後亦有機會出現腦炎、上呼吸道感染或多器官發炎等，當中的徵狀包括會出現嘔吐、呼吸困難或急速等，其中多器官發炎更會持續高燒、出現屙嘔、呼吸急速等，會影響心臟、血管等問題。

他指出，以不同方式探熱，發燒的溫度會有所不同，例如是口探、耳探為37.5度或以上、腋下為37度或以上、額頭為35.6度或以上，以及肛探為38度或以上，並建議發燒時應服用撲熱息痛（Paracetamol），食用的份量為體重每一公斤15毫克。

他說，退燒藥一般較少會有副作用，但部分人會有出疹等敏感問題。而當小朋友只是出現低燒，就可以不需服用退燒藥，但可以留意以下5點：

多休息

多飲水：應要飲比平日多10％至20％的水份

攝取足夠卡路里：要攝取足夠的脂坊、卡路里

吸收足夠維他命：每日進食兩份水果、多吃深海魚、三文魚等，或服用營養液補充維他命C、D

為小朋友以溫水擦身，讓身體盡快降溫

然而，當小朋友出現以下情況時要特別留意：

呼吸急速：不應躺下，應將身體向前傾，不應進食或飲水

嘔吐：應打側身躺下，盡量讓嘔吐物從口中流出

昏迷：要留意是否仍有脈膊，如無就應馬上進行人工呼吸，以及馬上召喚救護車

另下，近日坊間有不少人都會利用快速檢測作檢測，他提醒家長為小朋友做檢測時，要留意拭鼻棒的棉花端應垂直插入一邊鼻孔的後方約達1.5厘米深，即大約整個棉花位置，然後將拭鼻棒緊貼鼻孔內壁，收集樣本，切勿向上插入，以免觸碰到鼻骨而感到不適。

被問到需要餵哺母乳的確診母親是否仍可以餵哺予沒有確診的幼兒，他表示可以，惟哺乳方式不應再採用「埋身餵」，而是要將轉用奶樽餵食，以免幼兒受到感染，並提醒母親在餵哺時應佩戴N95口罩、清潔雙手、開窗保持空氣流通等。而若是幼兒已染疫，母親仍可繼續餵哺母乳，惟需留意他們進食時會否有呼吸急速的情況出現。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：郭詩詩