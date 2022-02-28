【第五波疫情】政府提醒購買快速測試套裝要合乎標準　正籌備網上呈報平台

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本港疫情非常嚴峻，每日確診個案破萬宗，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業出席記者會交代最新疫情。

歐家榮表示，一般建議市民接受核酸檢測，但如市民未能預約檢測，亦可作快速測試作代替。他提醒市民，一定要購買合乎標準的快速測試劑，否則有機會出現假陽性。他建議市民光顧信譽良好的商舖，市民亦可參考衞生署的網上指引。快速測試結果如呈陽性，即可視作確診，市民應留家隔離，歐家榮指，政府正密鑼緊鼓籌備網上呈報平台，希望本星期內推出，讓快速測試呈陽性的市民呈報；政府收到呈報後，會向確診者發檢疫令，亦會追溯未能呈報的個案。

歐家榮又指，政府的傳染病通報平台個案太多，承認處理上有滯後情況，坦言知道有市民正在等待，向相關市民致歉，會盡快跟進。他呼籲市民在家耐心等待，收到檢測包後，如在第6和7日檢測呈陰性，可視為康復，完成檢疫。他又指，如市民久未獲回音，或是身份證號碼輸入錯誤，市民可再核對資料或重新輸入。

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責任編輯：陳梓蔚