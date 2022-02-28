【第五波疫情】孔繁毅：疫情顛峰時期不適合實施全民檢測及禁足令　目前應集中火力提高疫苗接種率

▲ 政府新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人兼香港大學醫學院內科學系臨床教授孔繁毅。（資料圖片）

政府早前宣布將於3月全民檢測，食物衛生局長陳肇始今（28日）亦指沒完全排除在全民檢測期間實施「禁足令」 。政府新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人兼香港大學醫學院內科學系臨床教授孔繁毅表示，在疫情顛峰時期實施全民檢測及禁足令並不適合，認為全民檢測需要配合足夠隔離措施，建議延遲一個月，待有更多隔離措施後才實施，

孔繁毅表示，全民檢測最好在疫情初期或後期做，分別有助控制染疫人士數量及加快疫情完結，在目前疫情顛峰時期全民檢測雖可找出很多個案，但若沒有足夠隔離措施，也只是浪費精力及時間，尤其港大研究保守估計現時社區或有逾100萬人感染，揪出染疫者後沒有隔離措施配合無助控制疫情，若再加上禁足令或會妨礙疫苗接種以及市民就嚴重疾病求醫。

他認為，現時最重要是集中火力提高疫苗接種率，尤其長者接種率要盡快提高至9成，建議政府強制70歲以上長者接種疫苗，短期內應派外展隊到老人院等幫長者接種，最低限度是長者要打一針，相信疫情也可以很快受控。

孔繁毅又表示，科興及復必泰正進行針對omicron變種病毒第二代疫苗的第三期臨床測試，相信下半年可以供香港市民接種。

孔繁毅亦指出，接種疫苗非只能預防重症，亦能預防感染，他指出有數據顯示尤其打齊三針復必泰後，黏膜和上呼吸道能產生抗體，有預防傳染作用，打兩針也有相關效用，再配合戴口罩和社交距離措施將令預防感染更加有效。

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記者：黃小冰