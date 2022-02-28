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【死亡個案】醫管局再公布124人死亡　昨單日增87人死亡

社會 16:49 2022/02/28

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熱門 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業。

第五波疫情嚴峻，今日新增個案。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮醫生和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業醫生下午出席記者會。

醫管局表示，現時共有5,852名染疫病人分別於各公立醫院、北大嶼山醫院香港感染控制中心、醫院管理局傳染病中心、位於亞洲國際博覽館的社區治療設施留醫；逾402名病人在社區隔離設施隔離。

李立業表示，過去24小時再多49名病人情況危殆；66人情況嚴重；另有87人離世，涉及59男28女，年齡是51歲至100歲。當局分析當中有69人是65歲以上，只有10人已打兩針， 10人已打一針，有67人沒有打針；3人65歲以下，均有其他病患長期病患。3人包括：

  • 58歲男，2月25日因發燒及氣促到明愛急症急救，本身院舍院友，27日離世
  • 51歲男，2月21日因氣促明愛急症急救，需插喉，27日離世
  • 52女，2月23日因頭暈嘔到基督教聯合醫院急症，於27日離世

另外，由於數據滯後，2月19至25日再有37人死亡，23男14女，37歲至105歲，大部分是長者。第五波疫情至今有636人在公院離世，總數861人死亡。

該名37歲男患者為長期病患住院舍，需要人照顧，因發燒及氣促到廣華醫院急症室，25號出院，惟26日需再入院，其後過世。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：洪芷晴

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