【第五波疫情】指定診所至今為1.3萬人診症　醫管局明起增5間指定診所【內附名單】

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本港疫情非常嚴峻，每日確診個案破萬宗，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業出席記者會交代最新疫情。

醫管局明日起啟動5間指定診所，包括貝夫人普通科門診診所，香港仔賽馬會普通科門診診所、將軍澳寶寧路普通科門診診所、粉嶺家庭醫學中心和仁愛普通科門診診所。

截至昨日為止，9間指定診所已為1.3萬人診症。

指定診所名單：

香港仔賽馬會普通科門診診所*

長沙灣賽馬會普通科門診診所

粉嶺家庭醫學中心*

堅尼地城賽馬會普通科門診診所

九龍灣健康中心普通科門診診所

柏立基普通科門診診所

筲箕灣賽馬會普通科門診診所

南葵涌賽馬會普通科門診診所

將軍澳(寶寧路)普通科門診診所*

貝夫人普通科門診診所*

仁愛普通科門診診所*

油麻地賽馬會普通科門診診所

圓洲角普通科門診診所

元朗區天水圍（天業路）社區健康中心一樓

*為新增指定診所

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：陳梓蔚