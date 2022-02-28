【傳禁足令】市民狂掃超市儲糧「貨架清零」　森美：香港人定啲！

▲ 市民狂掃超市儲糧「貨架清零」，森美有獨特見解：「香港人定啲！」

第五波新冠疫情爆發，每日的確診數字不斷飆升。今日在網上瘋傳即將實施禁足令，引起各區出現搶購潮，市民前往超級市場掃貨，各區貨架「清零」。商台DJ森美貼出兩張超市貨架的照片紀錄實況，同時亦搞笑地分享他的「獨特見解」。

新冠疫情爆發，今日新增超過3萬宗確診個案，再創單是確診數字新高。今日網上瘋傳有關政府有意實施禁足令的傳聞，一段錄音有關立法會正為全市禁足7天作點票的錄音，呼籲市民要有作好儲備糧食的準備，更聲稱消息可靠。

各區的市民紛紛出動，前往各大超級市場掃貨儲糧，網上隨即傳出多間超市貨架清空的照片，雖然事後已有多名立法會議員澄請絕無此事，但仍無阻市民掃貨的行動。

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▲ （instagram圖片）

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超市貨架清空

緊貼時事的森美今日（2月28日）下午在社交網站貼出兩張超市貨架的照片，其中一張已接近清空，而另一張則尚有部份杯麵的存貨。

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森美寫道：「香港人定啲！冇事嘅。不過做即食麵嘅公司，如果發現貨架上面，你兩個口味仲有貨！要諗諗點解！！！」文末森美還大玩「食字」，標記了「#盲搶炎」。

不少網民指森美在疫情下還能輕鬆看待這些荒謬，為港人帶來餘下的一點歡笑。

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